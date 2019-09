Při jedné z kontrol objevili chomutovští strážníci stan a v něm mladý pár. Bylo to na odlehlém místě za Vodní ulicí. Když zjistili, že je s nimi i malá dcerka, navíc s ránou v obličeji, zajistili nejen lékařskou pomoc, ale informovali také oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Holčička byla převezená do Klokánku, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Poté, co strážníci dorazili na místo, nabídl se jim pohled na stan, roztrhanou houpací síť a rozházené věci po okolí. Poblíž pobíhali dva psi. Pár odpočíval uvnitř, hlídka ho ale probrala. Zajímala se především o to, jestli s sebou nemá i dítě. Tráva totiž byla posetá hračkami a za stanem stál kočárek. Když mladí bezdomovci přisvědčili, chtěli strážníci dítě vidět, aby zjistili, jestli je v pořádku.

ŽILI TAM PŘES MĚSÍC

„Během toho ale bylo zjištěno, že má poraněnou tvář,“ informovali strážníci prostřednictvím facebookových stránek. „Rodiče uvedli, že byla pokousaná jejich psem,“ stojí dál. Nato muži zákona přivolali zdravotnickou záchrannou službu, aby děvčátko ošetřila, a podali zprávu sociální pracovnici. Zjistili totiž, že tam rodina žije už více než měsíc. Údajně tak řešila svou situaci, protože neměla jiné východisko.

Holčička byla druhý den převezená do nemocnice. Na ošetřené ráně se totiž objevila boule a bylo potřeba zamezit infekci. „Opět tedy byla vyrozuměna pracovnice oddělení sociálně – právní ochrany dětí, která uvedla, že již bylo vydáno rozhodnutí k odebrání dítěte a díky spolupráci s nemocnicí nedojde k situaci, kdy by rodiče mohli za dítě podepsat revers,“ stojí v záznamu městské policie.

K události došlo zhruba před měsícem, strážníci o ní informovali v úterý. V těchto dnech je holčička v teple, pohodlí a má odbornou péči. „Péče o dítě je zajištěna na základě dohody rodičů s pobytovým zařízením pro děti,“ potvrdila vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Romana Horynová. Podrobnosti ale s ohledem na mlčenlivost nesdělila.

Podle policistů se rodiče stále zdržují ve stanovém městečku za Vodní ulicí. Jde o areál za Chomutovkou, který je těžko přehledný kvůli náletovým stromům a keřům. Redakce se byla na místě podívat. Leží tam celé ostrůvky poházeného dámského a pánského oblečení, deky, prázdné plechovky od piva, plastové lahve a další nepořádek. Žádný stan vidět není. Pokud se v oblasti ještě někdo zdržuje, pak se schoval hlouběji v porostu. Možná se ale bezdomovci přemístili, jelikož tam probíhají kontroly strážníků i úředníků. Další je naplánovaná na příští týden.

Podle mluvčí chomutovských strážníků Kateřiny Krellerové není ojedinělé, že se děti octnou kvůli svým rodičům na ulici. „Minimálně dvakrát do roka se takový případ objeví a okamžitě se řeší ve spolupráci s OSPODem,“ uvedla.

Připomněla několik let starý případ, kdy rodina přišla o bydlení a nastěhovala se i se synem na prahu dospělosti do parku v centru Chomutova. Mýt se chodili do fontány. „Chtěli jsme jim pomoct, vybíhali jsme úřady, aby se dostali na ubytovnu a mohli začít znovu od začátku,“ zavzpomínala strážnice. „Byli rezignovaní,“ dodala.