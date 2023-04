Neasistovaný porod v Mojžíři nemusel skončit smrtí. Žena ale nechala holčičku plavat v záchodě hlavou dolů, vyplývá z děsivé obžaloby.

Matce, která má mít na svědomí smrt vlastního dítěte, se k soudu zjevně nechce. Proces, ve kterém jí hrozí až 16 let vězení, se měl napodruhé konat v tomto týdnu. Obžalovaná se první den omluvila ze zdravotních důvodů. Ústecký krajský soud nejspíš neměl jak to ověřit, a proto bylo ve hře i předvedení policií. Ale žena nebyla doma, a soudce musel nakonec celý třídenní cyklus hlavního líčení zrušit.

Storno procesu se přitom opakovalo už podruhé podle trochu jiného scénáře. V únoru se podle informací Deníku nekonal proto, že obžalovaná na poslední chvíli vyměnila advokáta ex-offo za vlastního. A ten si vyžádal čas na seznámení se spisem. Soud zatím proces nenařídil na další termín, k tomu nejspíš dojde v nejbližších dnech. V hlavním líčení chtějí vyslechnout obžalovanou a jejího manžela, záchranáře a znalce porodníka.

Žalobkyně viní ženu z toho, že po zvracení, křečích a tlaku v břiše prodělala neasistovaný porod. „Proběhl na záchodové míse a novorozenec ženského pohlaví byl z dělohy porozen do vnitřní části záchodové mísy, kde jej ponechala v poloze na břiše hlavou dolů,“ stojí v obžalobě s tím, že obviněná neposkytla donošenému novorozenci dostatečnou a adekvátní neodkladnou poporodní péči, ačkoli se narodil živý a života schopný.

Potom podle obžaloby došlo k přerušení dodávky kyslíku do organismu s následným vzestupem kysličníku uhličitého a k rozvoji metabolické acidózy. Ta způsobila metabolický rozvrat a multiorgánové selhání, čímž následně došlo ke smrti poškozené, a to i přes zdravotní odbornou péči. Za to, že žena způsobila těžkou újmu na zdraví, čin spáchala na dítěti mladším 15 let a způsobila tím smrt, jí hrozí až 16 let vězení.

Podle zdrojů redakce došlo k neasistovanému porodu do záchodu v ústecké čtvrti Mojžíř. Věc měl oznamovat manžel obžalované. Nyní zhruba třicetiletá žena má teď žít v Mostě, a to už s jiným partnerem. Z předchozích vztahů má mít už několik dětí. Okolnosti jejich porodu anebo výchovy prý přitom byly či jsou nepříliš uspokojivé. Případ, který teď mají na stole na ústeckém krajském soudu, z toho ale svou závažností nejspíš výrazně vyčnívá.