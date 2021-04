/VIDEO/ Hádka mezi Lukášem Losmanem a babičkou jeho manželky v říjnu loňského roku vygradovala. Z dílny vzal sekeru a dvakrát ženu udeřil. Třiaosmdesátiletá důchodkyně následně zemřela. Za úmyslné usmrcení muži z Vyškovska Krajský soud v Brně uložil trest deseti a půl let ve vězení s ostrahou. Losman s rozsudkem souhlasí a činu lituje.

Za úmyslné usmrcení muži z Vyškovska Krajský soud v Brně uložil trest deseti a půl let ve vězení s ostrahou. Losman s rozsudkem souhlasí a činu lituje. | Video: Deník/Barbora Peštálová

Otci dvou malých dětí za napadení ženy, prvně do zadní části hlavy a následně pravého ramene, hrozilo až dvacet let pobytu za mřížemi. Soud Losmanovi nakonec udělil mimořádně nízký trest. „Obžalovaný dosud nebyl soudně trestán. Není zřejmé, že by byl násilně agresivní v místě bydliště i v rodině. Senát se domnívá, že si vezme dostatečné ponaučení a v budoucnu povede řádný život tak, jak ho žil doteď," vysvětlil předseda soudu Petr Jirsa. Krajský soud v Brně zároveň zohlednil jeho bezúhonnost a dosavadní chování ve výběru věznice pouze s ostrahou a ne zvýšenou, jak tomu zákon ukládá.