Jednačtyřicetiletá Romana Illková z Brna žije sama se čtyřmi dětmi ve věku devět až třináct let. Jejich otec je opustil před osmi lety. Stejnou dobu spolu žili v jedné domácnosti. A podle Romany Illkové to bylo občas peklo. „Partner mě občas bil a psychicky mě týral, hlavně, když byl opilý. Nikde pořádně nepracoval, byl párkrát soudně trestaný a co vydělal, naházel do automatů,“ svěřuje se žena.