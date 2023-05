„Viděla jsem, jak na nás míří světlo,“ pokračovala žena s tím, že po tomto vjemu byla na chvíli mimo. „Nohy jsem už v tu chvíli vůbec necítila. Od té doby se nic nezměnilo,“ popsala žena, u níž prudkým nárazem došlo k porušení míchy. Od nehody byla skoro půl roku po nemocnicích a rehabilitacích, s náklady jí pomohly dobročinné sbírky.

Já ne, to Saša. Soud řeší, kdo zavinil nehodu, po níž je mladá žena na vozíku

Obžalovaný Denis M. se jí u soudu omluvil. U ženy to ale příliš kladné reakce nevzbudilo. „Kdyby radši mlčel. Jak jsem ho uviděla a slyšela jeho hlas, všechno se mi vrátilo,“ řekla Kateřina Deníku.

Jak se na vás podepsalo zranění?

Musím se učit novým věcem. Pracovat na sobě, odznovu se ty věci učit, jako bych se znovu narodila.

Náklady na vaše léčení dosud dosáhly přes milion a půl. Jak se vám je podařilo zaplatit?

Díky sbírce na portálu Donio se částečně vybralo na vozík. Z poloviny ho zaplatila pojišťovna, ta hradila léčbu. Různé rehabilitace jsme platili také ze sbírky.

Vybralo se i na Mahonyho úsměvu. O co šlo?

Charitativní akci organizuje pán, kterému zemřel brácha. Vybere si vždy člověka, kterému se něco stalo. Peníze použije, na co je v tu chvíli potřebuje.

Jak aktivně jste žila předtím, než jste skončila na vozíku?

Dělala jsem pár let kickbox, posilovala, jezdila pomáhat na sportovní tábory.

Zasáhla nehoda i vaše studium?

Měla jsem před sebou poslední rok pedagogické školy před maturitou. Teď se mi to prodloužilo. Znovu nastupuju od září.

Muž, kterého z nehody viní žalobce, se vám u soudu omluvil. Co to ve vás vyvolalo?

Naštvalo mě, jak řekl, že je mu to líto. Kdyby radši mlčel. Jak jsem ho uviděla a slyšela jeho hlas, všechno se mi vrátilo.