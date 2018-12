Brno – Dolní brněnské nádraží, konečná stanice. Taková věta od průvodčího rozčílila otce se synem. Zaměstnanci Českých drah proto muži začali sprostě nadávat. Na peronu mu ještě dali několik ran a po pádu na zem i kopanců. Incident se stal v sobotu večer, podobný v autobuse byl v pondělí i v Brně.

Na Štědrý den brzy ráno museli strážnici vyjíždět k případu, kdy mladá dvojice rozbila u autobusu sklo a z místa utekla. | Foto: Městská policie Brno

Na průvodčího se obořil pětapadesátiletý otec s jeho třicetiletým synem. „Nenechali si ani vysvětlit, že mohou pokračovat dál, jen musí přestoupit na jiný spoj,“ uvedla mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.



Průvodčímu žádné vážné zranění nezpůsobili. „Hlídce řekl, že je v pořádku. Rozbili mu jen brýle. Sanitka naopak odvezla útočníka. Otec při dechové zkoušce nadýchal 1,77 promile alkoholu,“ popsala Kadrnožková.





Problémům s cestujícími se nevyhnuli ani řidiči autobusu. Na Štědrý den brzy ráno museli strážnici vyjíždět k případu, kdy mladá dvojice rozbila u autobusu sklo a z místa utekla.



Osmnáctiletého mladíka a stejně starou dívku zastihla hlídka strážníků na cestě do brněnských Jehnic. „Mladý muž popsal, že s kamarádkou v autobuse usnuli a přejeli zastávku, na které chtěli vystupovat. Řidiči řekli, že by potřebovali odvézt zpět do centra. Poté, co je odmítl, mu mladík kopl do autobusu,“ informovala Kadrnožková. To, že rozbil sklo, však odmítl.





Pracovníci dopravního podniku mezitím zjistili, že způsobená škoda nepřesáhne pět tisíc korun a strážníci proto případ předali s podezřením na majetkový přestupek správnímu orgánu.