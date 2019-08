Noc na neděli byla v Brně první srpnový víkend rušnější než jindy. Ve městě se totiž veselili fanoušci, kteří dorazili na motocyklovou Velkou cenu. Rušnou noc tak zažili i brněnští strážníci, kteří vyjížděli například k případu několika poškozených aut.

V noci se v brněnských ulicích odehrálo několik případů vandalismu. „Hlídky po půl třetí ráno rychle zasáhly proti muži, jenž podle svědka v Rooseveltově ulici kopl do stojícího skútru a svalil ho na zem. Obsluze kamerového systému se pak podařilo natočit, jak třiadvacetiletý cizinec cestou k Janáčkovu divadlu kopl do zrcátka zaparkované škodovky, o několik metrů dál pak popadl odpadkový koš mrštil jím do čelního skla stojícího fordu," popsal jeden ze zásahů mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Ukrajinsky mluvícího podezřelého hlídka dopadla u Moravského náměstí, případ dořeší státní policisté.