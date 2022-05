Na místě nehody kromě hasičů a policie zasahovali zdravotníci, kteří přispěchali na pomoc i s vrtulníkem. Muž ležel v jímce, kde byla nebezpečná látka. Hasiči proto museli použít speciální přístroje.

„Po vyproštění osoby byla konstatována zranění neslučitelná se životem,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Oblast Růžodolu ležící v bývalé důlní lokalitě vedle chemičky je přes šedesát let neobydlená. V 90. let minulého století stát rozhodl o likvidaci růžodolských ropných lagun a kontaminované půdy. „Jsou tam ještě původní trubky a drenáže z dob komunismu. Ten chlap měl uklouznout, spadnout do jímky a zlomit si vaz,“ uvedl zdroj z jedné z firem, jež v průmyslovém okrsku působí. Podle něj se jednalo o dělníka nasmlouvané subdodavatelské společnosti.