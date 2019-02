Během své nezodpovědné jízdy se dopustil několika dopravních přestupků, ale i trestného činu. Nejprve na křižovatce v Uherském Hradišti projel na červenou. Poté pokračoval směrem do Kunovic, kde vjel do prostoru benzinové čerpací stanice. Tam nerespektoval zákaz vjezdu.

„Ignoroval také dopravní značku Stezka pro chodce a cyklisty. Po ujetí několika metrů uvědomil, že není na silnici a rozhodl se vycouvat. Při tom ale narazil do informativní dopravní značky, kterou povalil. Aniž by na místě cokoliv řešil, odjel do místa trvalého bydliště,“ prozradila mluvčí uherskohradišťských policistů.

Ihned po přijetí oznámení vyjeli strážci zákona na místo a poté za nezodpovědným řidičem. Viník nadýchal 1,49 promile alkoholu. K pití alkoholu před jízdou se přiznal. Co ale nepřiznal, je množství moku, které vypil. Poté ho hlídka převezla do Uherskohradišťské nemocnice na odběr krve.

„Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Škoda, která při jeho alkoholové jízdě vznikla, je předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí tříleté vězení včetně zákazu řízení až na deset let,“ doplnila policejní mluvčí.