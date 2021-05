Rok vězení dostal Matěj Švec ze Sušice za to, že kradl v tamním obchodě a následně napadal ostrahu, vyhrožoval policii, že je poplive a nakazí žloutenkou, ale i tím, že zabije jednoho z nich a jeho rodinu. Nešlo o první jeho soud.

Matěj Švec u klatovského soudu. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Švec měl dle obžaloby vloni v listopadu v hypermarketu Tesco v Sušici ukrást různé potraviny v hodnotě 1017 Kč, které si dal do batohu a při odchodu zaplatil jen dvě piva. Byl zadržen ostrahou, se kterou vyčkal na příjezd policie. Poté začal vulgárně nadávat. „Vyhrožoval zabitím ostraze i policistům, po kterých plival a vyhrožoval zabitím rodičů policisty Miloše R., což ve všech poškozených vzbudilo důvodnou obavu z uskutečnění výhrůžek. Po naložení do služebního vozidla začal kolem sebe kopat, Miloše R. několikrát úmyslně kopal do nohou při čemž ho zranil,“ uvedla státní zástupkyně z obžaloby.