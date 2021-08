"Broumovští policisté přijali oznámení o poškození vystavených uměleckých děl, které byly součástí probíhající výstavy. Dosud neznámý pachatel v době od 25. května do 15. června u jedné ze soch ulomil betonové trny, u druhé pak došlo k poškození ratanového výpletu," popsala vzniklou škodu policejní mluvčí Lucie Konečná.

K úhoně přišla zelená socha Saguaro, která jak její název napovídá měla stylizovanou podobu kaktusu. „Byla dost poškozená. Někdo se buď na to věšel, stoupal nebo to pěstí zkoušel urazit,“ říká sochař Pavel Šimíček na jehož skulptuře bylo ulomeno celkem pět trnů. Jak sám říká, jeho socha, kterou původně vytvořil pro jednu konkrétní výstavu do botanické zahrady, byla ve veřejném prostoru vystavena čtyřikrát. „Nikdy se jí nic nestalo, až teď,“ říká výtvarník, který se musel do Broumova vypravit sochu opravit.

Ještě hůře dopadlo dílo Eliáše Dolejšího umístěnou v altánu, kde k úhoně přišla proutěná instalace. „To bylo hodně poničené a i restaurování bylo náročné,“ dodal Pavel Šimíček.

Obavy se naplnily

Už samotná instalace soch v umělcích budila lehké obavy, které se bohužel naplnily. „Když jsme v Klášterní zahradě viděli adolescenty, jak se tam pohybují a že si ze zahrady dělají hřiště, tak jsme už cítili, že by se těm sochám mohlo něco stát. S kolegou Dolejším jsme si říkali, jestli to sochy přežijí,“ říká Šimíček, a přiznává, že vystavující autoři byli dost zaskočeni mírou a intenzitou ničení.

Policisté poničení uměleckých děl zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci. Za to pachateli v případě prokázání viny hrozí až roční trest odnětí svobody.

Policie se při pátrání po vandalovi obrací na veřejnost s prosbou o pomoc. "Pokud jste si někoho všimli, nebo máte jakékoli informace týkající se tohoto incidentu, poskytněte informace policistům, na jakékoli policejní služebně nebo zavolejte na bezplatnou linku 158," žádá o spolupráci případné svědky Lucie Konečná.