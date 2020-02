Na riziko upozornilo návštěvníky požární hlášení, v němž byli vyzváni, aby opustili prostory, kde šířil štiplavý dým. „Hořelo ve druhém patře v prostorách předsálí kinocentra, s největší pravděpodobností hořel přístroj na výrobu popcornu,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.

Tři návštěvníky obchodního centra, kteří měli zdravotní potíže, protože se nadýchali dýmu, odvezli záchranáři do nemocnice. „Nemělo by to být nic závažného. Probíhá odvětrávání prostor a došetřování události,“ dodal před 17. hodinou mluvčí hasičů.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje vyjely na místo dvě výjezdové skupiny.

„Ošetřili jsme celkem čtyři zasažené, kteří se nadýchali zplodinami vzniklými při hoření, avšak jejich stav byl stabilní. Nedošlo k ohrožení základních životních funkcí. Následně byli k dovyšetření převezeni do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu,“ informoval Pavel Lampa.

Provoz obchodního centra se již vpodvečer vrátil do běžného režimu.