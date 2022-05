Státní zastupitelství ho viní ze závažného zločinu výroby a nakládaní s omamnými psychotropními látkami, navíc ve spojitosti s rozsáhlou organizovanou skupinou. Během procesu, který začal letos v lednu, přibyla také obžaloba týkající se nakládání s anaboliky. U soudu mohl být potrestán až 12 lety odnětí svobody. Nakonec verdikt soudu zněl: úhrnný trest odnětí svobody v délce 9 let ve věznici s ostrahou. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se může odvolat.

Spolupachatelka v případu s anaboliky dostala čtyři měsíce odnětí svobody podmíněně s odkladem na 12 měsíců.

K uskladnění a distribuci drog měl sloužit jeho noční klub v Horní Vltavici. Nelegální obchodování měl maskovat také dalšími svými provozy, jako byl například pneuservis ve Vimperku, půjčovna automobilů, taxislužba a další.

Mezi jeho odběratele měli podle policie patřit nejen Češi, ale také Rakušané či Němci. Bývalý zápasník se zálibou v posilování měl drogy i anabolika sám užívat. Liboval si v luxusních vozech a nakupoval i zbraně. Policisté u něj nalezli kolt s náboji a samopal vzor 58.

Při razii, která se uskutečnila loni v lednu, na 150 policistů a celníků prohledalo celkem 21 objektů (sedm domovních prohlídek a 14 prohlídek jiných prostor). Během akce následující po dlouhodobém sledování (1,5 roku) Satanovi zabavili větší množství metamfetaminu, marihuanu, anabolika i tablety extáze.

Zajistili také varnu na pervitin a dvě indoorové pěstírny. Dále v jeho trezoru našli 500 tisíc v hotovosti, v garáži pak čtyřkolku, dva automobily Hummer a BMW, dva motocykly Harley Davidson a motorku kubatury 50 ccm. Většina zabavených věcí už byla prodána ve veřejné dražbě.

Jeho osobním poznávacím znamením je tetování na hrudníku ve tvaru kříže a hesla A. C. A. B. (All Cops Are Bastards = Všichni policajti jsou parchanti), které se opakovalo třeba i ve formě samolepek na motorkách.

Peníze, které se snažil zachovat svým potomkům, vkládal na jejich dětské účty, ale posléze s nimi manipuloval.

S obchodováním s anaboliky mu měla pomáhat blonďatá cizinka, která fungovala jako překladatelka a prováděla také platby ze svého účtu na bulharské účty. Zakázané látky s anabolickými a hormonálními účinky pocházely z Moldávie, dvojice je objednávala od roku 2018 až do roku 2021 a chodily na adresy ve Volarech i Vimperku, kde se Chalaš zdržoval.

Hodinové vystoupení

Rudolf Chalaš dopoledne mluvil asi hodinu v kuse. Odmítal výrobu drog a ohrazoval se proti přezdívce Satan, kterou mu podle spisu číslo 666 přidělila policie. "Satanem nazývala moje spolupachatelka psa, kocoura, dítě a bůh ví co ještě, ale mně tak nikdy neříkala," rozčiloval se.

Nikdo ho tak neoslovoval. "Tato přezdívka mě uráží, dozvěděl jsem se o tom z novin. Chápu, že je to pro ně trhák, ale mně to vadí," upozornil.

Odmítal obě obžaloby. "Nechápu, proč mi zabavili moje věci, auta, motorky a další. Navíc je prodali pod cenou. Nemám tajné účty, ani zakopané peníze u baráku. Finance na dětské účty ukládala tchýně, bratr a další z rodiny dětem. Nehraji hazard, neutrácím, nejezdím na dovolenou. Majetky a peníze jsem poctivě vydělal podnikáním," dodal Chalaš.

Výdělky i množství drog (3200 g od podzimu 2019 do ledna 2021), které mu obžaloba připsala, také popřel. "Celá ta kauza je zlý sen, u mě policie nic nenašla, ve spoustě věcí média lžou, nejsou proti mně žádné důkazy, které by prokázaly opak," uvedl dále.

Chce na svobodu

S pomocí svého právníka Lukáše Kučery požádal také o propuštění z vazební věznice. "Není důvod, určitě bych neutíkal. Na svobodě bych nic nepáchal, chtěl bych zabezpečit rodinu. Přistoupím na dohled probačního úředníka, přijmu omezení, která mi budou uložena," slíbil Rudolf Chalaš.

Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové byly předloženy už všechny důkazní materiály a slyšeni všichni svědci. "O drogách obžalovaný mluvil už v přípravném řízení. Nyní uvádí, že nic z toho není pravda. Pořádal různé party ve svém klubu, kde se konzumoval pervitin, ale sám nikdy nikomu nic nenabízel a neprodával, takto se snaží smýt vinu, těžko uvěřit," popsala v závěrečné řeči.

Vyjádření nesouhlasí

Dále zmínila, že Satanovi chybí sebereflexe a má bohatý trestní rejstřík. "Jak máme věřit provozovateli nočního klubu, kde se užívají návykové látky, a není to ojedinělý případ. Snaží se dokázat, že je vstřícný k okolí, ale naopak manipuluje penězi z dětských účtů a utrácí je pro svou potřebu. Řada jeho vyjádření, která zazněla před soudem je v rozporu," řekla Přibylová.

Podle ní jsou i jeho komentáře odsouzených spolupachatelů mimo. "Spolupachatelka s ním žila, musela znát jeho aktivity. Tvrdí, že věděl o zásahu, přesto u ní nechal drogy i anabolika. I druhý spolupachatel vypovídal v kontextu, vědom si následků. Někteří svědci si naštěstí něco nepamatují, ale důležitými důkazy jsou i odposlechy, které podstatnou částí podporují obžalobu," naznačila státní zástupkyně.

Přesné množství drog podle jejích slov neurčí nikdo. "Nikdo z distributorů si nevede evidenci, účetnictví, proto se vychází z výpovědí a důkazů," uvedla Přibylová a navrhla soudnímu senátu trest mírně nad polovinou zákonné sazby ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Satanův advokát Lukáš Kučera oponoval, že činy, které mu obžaloba připisuje nebyly prokázány. "Neorganizoval drogový obchod s pervitinem, marihuanou a extází v Jihočeském kraji. To všechno popírá, je pravda, že byl občasný uživatel pervitinu a anabolik," dodal ve své řeči.

Pořádal party, ale prodával jen náhražky. "Šlo o legální náhražky z kloubní výživy, kofeinu a adrenalinu, které občasný uživatel nerozezná od pervitinu," upozornil.

Chtěl zproštění

Svědci jsou podle něj nevěrohodní, za spolupráci přijmou kratší trest a jsou to pro ně polehčující okolnosti. "Podávali pochybné a nevěrohodné výpovědi, uváděli nepravdy, nevypovídali konkrétně, znali se, ale jejich vyjádření nekorespondují," doplnil Kučera a požádal soud o zproštění obžaloby v obou bodech i druhé části týkající se anabolik.