Skupinu vedl muž, který pěstování a prodeji marihuany věnoval poslední čtyři roky. „Dodával potřebné materiály, včetně semen a hnojivoa. Po sklizení rostliny nebo sušenou hmotu odebral. Paradoxní je, že šéf skupiny je na marihuanu alergický,“ uvedl ředitel územního odboru Brno-venkov Jaromír Novotný.



Pro muže pracovala více než desítka spolupachatelů. „Kilogram marihuany prodávali za šedesát tisíc korun. Pěstitelům skoro neplatil, někdy jim ponechal něco z vypěstované drogy, nebo dostali symbolickou částku,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Získané drogy putovaly především do zahraničí. „Odváželi je do Polska nebo na Slovensko. V malém množství pak skončila zakázaná látka i na Brněnsku,“ dodal Malášek. Šesti s patnácti osob zadržených při razii hrozí odnětí svobody v délce od dvou do deseti let.