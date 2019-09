Na základě jeho zjištění se rozběhlo policejní vyšetřování, ale k soudu se dostala jediná podezřelá zakázka, a to kauza Neograph. Ta letos v květnu skončila nepravomocným osvobozením všech 15 obžalovaných. Právě tento verdikt se stal impulzem trestního oznámení, jehož text má Deník k dispozici.

Skandální počínání

Autor oznámení, jehož totožnost je našemu listu známa, Lásku podezírá z poškození cizích práv, podvodu a křivého obvinění. „Bylo očerněno jméno celé řady osob, ale brzy začalo být jasné, že se jednalo minimálně o uměle vykonstruovanou kauzu. K nápravě ani k jakémukoliv postihu pana Lásky přitom nedošlo. To považuji v právním státě za skandální, tím spíše, že se jedná o někoho, kdo je dále činný v politice,“ řekl.

V podání se píše, že Láskova analýza byla provedena netransparentně: „Počínal si způsobem, který měl za následek živelnou dezinformační kampaň cíleně směřující k poškození práv dot-čených subjektů na straně jedné a neoprávněnému obohacení jeho osoby na straně druhé.“ Láska pobíral od magistrátu smluvní odměnu 3000 korun za hodinu právních služeb a náhrady za náklady na konzultanty ve výši 175 tisíc korun měsíčně.

Další prohra?

„Je to asi třicáté trestní oznámení, které na mě směřuje. Nikdy jsem nebyl z ničeho ani obviněn. Prostě když se snažíte prát za správnou věc, tak taky občas prohrajete. A je logické, že to soupeř pak zkusí otočit proti vám. Jsem na to zvyklý,“ sdělil Láska Deníku.

Jeho sbírku porážek koncem září možná rozšíří i neúspěšná žaloba na prezidenta Miloše Zemana. Vypracoval ji totiž právě senátor Láska. Zemana viní z hrubého porušení ústavního pořádku.

Žalobu v červenci podpořilo 48 z přítomných 75 senátorů. Ve sněmovně ale nemá šanci na úspěch, neboť jsou proti ní poslanci ANO, KSČM a SPD.