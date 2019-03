Příbuzní nejprve pátrali po sedmasedmdesátiletém muži sami, když ale vyčerpali všechny svoje možnosti, obrátili se s žádostí o pomoc na policii. „Policisté zorganizovali pátrací akci, do které se zapojili policisté a hasiči jak profesionální, tak dobrovolní. Pohřešovaného seniora začali v lokalitě ihned hledat,“ řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Dobrá zpráva přišla před půl devátou večer, kdy dobrovolní hasiči pohřešovaného muže nalezli v lese u oplocenky. Při přelézání zůstala seniorovi v oplocení zaklíněna noha a sám se odtud nemohl dostat, jinak byl v pořádku. „K místu přijeli policisté vozidlem a uvězněného muže za použití nářadí vyprostili. Seniora naložili do automobilu a odvezli ho do obce, kde muže převzala do péče zdravotnická záchranná služba. Zdravotníci seniora odvezli do nemocnice,“ popsala mluvčí.