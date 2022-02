V minulosti 11krát odsouzená žena oslovila na zastávce MHD staršího muže s nabídkou, že mu pomůže s nákupem. Odjela s ním autobusem a doprovodila ho až do bytu, kde nákup uklidila do ledničky. „Už během této první krátké návštěvy měla seniorovi odcizit z bytu několik krabiček cigaret,“ řekl ke zlodějské story mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Tím to ale neskončilo.

O tři dny později dotyčná znovu zaklepala na dveře seniorova bytu s tím, že se živí jako uklízečka a že mu přišla uklidit. „Po její návštěvě senior zjistil, že mu z nočního stolku zmizelo osm tisíc korun,“ podotkl mluvčí. Ale ani u toho nezůstalo. 42letá žena za mužem přišla potřetí. Scénář s nabídkou úklidu se opakoval. „Tentokrát ale z bytu odešla hned poté, co jí majitel pohrozil, že zavolá policii,“ dodal Vítek. Policie nakonec případ i tak řešila. V případě uznání viny a prokázání přečinů krádeže a porušování domovní svobody hrozí dotyčné až tříletý trest odnětí svobody.

Zloději často využívají pro své obohacení důvěřivosti důchodců. To, že se snaží dostat k nim do bytu, je velmi častá praktika. „Neznámý pachatel se lstí dostane do bytu seniora, kde pod smyšlenou záminkou zjistí, kam si ukládá peníze. Pachateli poté stačí chvilka nepozornosti a úspory odcizí,“ zmínila k podobným případům z praxe ústecké policie už před časem její mluvčí Alena Bartošová. Podvodníci mnohdy zneužívají i zhoršené pohyblivosti starších lidí.

V minulosti řešila policie také případ z Duchcova. Jedna žena si tam přisedla před duchcovskou nemocnicí k poškozené, a zatímco její spolupachatelka na sebe upoutala pozornost rozhovorem s nic netušící dotyčnou na lavičce, odcizila jí v nestřeženém okamžiku z kabelky peněženku. Ještě týž den stejná zlodějská dvojice použila stejný „fígl" v bílinské nemocnici.

Policisté proto své preventivní akce často směřují právě na seniory, kteří jsou ve svém stáří zranitelní a důvěřiví. „Radíme jim, jak právě takovým situacím, kdy je někdo okrade, mají předcházet,“ říká Daniel Vítek z teplické policie.

Co lze seniorům poradit?

• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nepouštějte do bytu.

• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

• Neumožněte cizímu člověku, aby si prohlédl prostor bytu, a zdržte se jednání, které by mohlo ukázat, kde jsou uloženy peníze.

• Nepůjčujte cizím osobám peníze, přestože tvrdí, že je vrátí.

• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výhodných koupí nebo zhodnocení peněz odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.

• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává.

• Volá-li příbuzný s žádostí o peníze, zpětným telefonátem si ověřte, že se jedná o skutečného příbuzného.