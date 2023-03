Už druhý podvod s podobnou zápletkou řeší tento týden hradečtí policisté. Sedmdesátiletá žena vložila 1,2 milionu korun do bitcoinmatu, své úspory možná už nikdy neuvidí. Falešnému bankéři, který z ženy peníze vylákal, hrozí až 8 let ve vězení.

Podvody přes bitcoinmat nejsou ojedinělé, policie proto přímo k zařízením umisťuje varování. | Foto: Policie ČR

Hradečtí policisté řeší podvod od čtvrtečního večera. "Sedmdesátiletá žena uvedla, že ji zavolal neznámý člověk vystupující jako manažer banky, který ji přesvědčil, že u ní došlo ke zneužití bankovní identity. Aby své úspory ochránila, je třeba peníze z účtu vybrat a vložit je na rezervní konto. Žena peníze na bankovní přepážce vybrala a část vložila do bitcoinmatu," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Seniorku bohužel neodradilo ani to, že zařízení přestalo fungovat. Zbytek svých peněz vložila do jiného bitcoinmatu. "Při vkládání poslední bankovky byla upozorněna náhodným kolemjdoucím na možný podvod. Žena, která do bitcoinmatu vložila 1,2 milionu korun a které zbyly v ruce jen účtenky o vkladech, poté zavolala na linku 158," popsala policejní mluvčí.

Policisté případ kvalifikovali jako podvod, falešnému bankéři hrozí vězení na 2 až 8 let.

Policisté upozornili, že v tomto týdnu se jedná již o druhý podvod s obdobnou smyšlenou legendou. O prvním případu jsme psali:

Žena z Hradecka naletěla fiktivnímu bankéři, přišla o statisíce korun

Policisté apelují na veřejnost, aby si na podvodníky dali pozor. "Varujeme občany před neznámými volajícími. Kdokoliv se může po telefonu, přes sociální sítě či přes e-mail vydávat za kohokoliv. Banka s Vámi nikdy nebude takovýmto způsobem řešit nic ohledně Vašeho účtu. Hlavně Vás nebude nabádat k vybrání peněz, natož vložit je do jiného 'úložiště'," zdůraznila Kormošová.