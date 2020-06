„Včera krátce po poledni se na obvodní oddělení Smiřice dostavil 82letý muž, který oznámil, že byl minulý týden napaden svojí 73letou manželkou. Žena ho prý po slovní rozepři fyzicky napadla tak, že ho mlátila a několikrát kousla do obou rukou. Muž si nejprve rány ošetřil sám, ale pak raději vyhledal lékařské ošetření,“ uvedla za policii Iva Kormošová.

Policisté incident kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití, který předali správnímu orgánu k vyřešení.

„Různé slovní i fyzické napadání mezi lidmi, kteří žijí ve společné domácnosti, řešíme poměrně často, ale fyzické napadení mezi manželi tak vysokého věku je opravdu ojedinělé, natož aby pachatelkou byla žena. V přestupkové rovině nedisponujeme tak podrobnými statistikami, ale například, když se jedná o trestný čin úmyslné ublížení na zdraví, tak jsme za loňský rok v celém Královéhradeckém kraji neřešili v kategorii nad 60 let žádnou ženu, pouze tři muže a letos zatím nad 60 let nikoho. V pozici obviněných převládají muži a to ve věku 20 až 29 let," dodala mluvčí Iva Kormošová.