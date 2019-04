Ve čtvrtek 4. dubna dopoledne zavolal osmaosmdesátileté ženě na Novojičínsku na pevnou linku neznámý muž. Gabriela Pokorná, vrchní komisařka krajského policejního ředitelství Moravskoslezského kraje uvedla, že neznámý navázal s ženou hovor tradičním pozdravem: Ahoj.

„Žena se v průběhu hovoru ubezpečila, že jde o příbuzného, ten s vyřčeným jménem blízkého souhlasil a potvrdil, že je jejím synem. Následně ženě svěřil své potíže, odůvodnil potřebnost financí. Peníze volající potřeboval pro notáře,“ pokračovala Gabriela Pokorná a dodala, že seniorka poté připravila více než 500 tisíc korun, které podle instrukcí předala zcela neznámému člověku…

Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

„Opětovně varujeme seniory, aby nepředávali své peníze zcela neznámým lidem. Pokud je to možné, situaci si mají ověřit u svých blízkých jiným telefonem. Jestliže v domácnosti další telefon není, nechť požádají o pomoc souseda a podobně,“ sdělila několik rad Gabriela Pokorná a důrazně upozornila, že pokud není ověření požadavku možné, nemají senioři peníze cizím lidem v žádném případě svěřovat.

Způsoby, které podvodníci na seniory zkoušejí, jsou různé, vždy se představí jako příbuzný a pak požadují o půjčení peněz například na výhodnou koupi, pro notáře, jak se stalo v tomto případě, nezřídka tvrdí, že se stali účastníkem dopravní nehody a nutně potřebují hotovost. „Zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem. Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků. Událost sdělte policistům na lince 158,“ přidala další rady adresované přímo seniorům Gabriela Pokorná.

„V loňském roce jsme v regionu prověřovali šestapadesát trestných činů podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě legendy Vnuk, a to v pětadvaceti případech. Peníze vydali senioři jen ve třech případech, škoda na majetku přesáhla pět set tisíc korun,“ uzavřela Gabriela Pokorná s tím, že pokud by senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by přesáhla 2,290 milionu korun.