Za pomoc separatistům na Ukrajině dostal 20 let. Nakonec si odsedí jen šest

Před šesti lety odletěl na Ukrajinu a aktivně se tam zapojil do bojů mezi vládou a separatisty, jejichž uniformu v krvavém konfliktu oblékl. V září za to dostal Lukáš Nováček (27) z Karlovarska u Krajského soudu Plzeň dvacet let vězení. Odvolal se k Vrchnímu soudu v Praze, a vyplatilo se mu to. Soud v úterý čin překvalifikoval a trest Nováčkovi výrazně snížil. Za mřížemi tak půjde mladík jen na šest let, navíc do mírnějšího vězení.

Lukáš Nováček, který si měl původně odpykat 20 let vězení za to, že se zapojil do bojů separatistů na Ukrajině | Foto: ČTK