Sériový vrah Kott žádá obnovení procesu. Pomoci má jeho synovec

Bočková pak upozornila, že obnova řízení je výhradně zaměřena na to, aby bylo zjištěno, zda vyšly najevo nové skutečnosti, které dříve soudu nebyly známy a které by mohly vést k vydání jiného rozhodnutí soudu. „V tomto případě však odsouzený pouze opakoval svoji obhajobu z hlavního líčení v roce 1995 a z obnovy řízení v roce 2005. Soud proto musí konstatovat, že odsouzený nenabídl žádný nový podstatný důkaz, tedy důkaz, který by mohl změnit původní rozhodnutí soudu o jeho vině,“ vysvětlila soudkyně.

Advokátka Andrea Janková po konci jednání novinářům řekla, že s rozhodnutím soudu s klientem počítali. „Za této důkazní situace se nedalo čekat nic jiného. Budeme ale určitě postupovat dál,“ zhodnotila obhájkyně a dodala, že podá stížnost a případ bude řešit u vrchního soudu. „Posléze případně zvažujeme ústavní stížnost,“ poznamenala.

Západočeské devadesátky jsou spojeny i se jmény Kajínek, Roubal, Kott a Kutílek

Kott podle rozsudku zavraždil s o šest let starším kumpánem Michaelem Kutílkem v noci na 2. května 1990 během šestadvaceti hodin čtyři náhodně vytipované lidi a jednoho muže postřelili.



Dvojice tehdy nejprve zastřelila sedmdesátiletého vrátného jednoho z podniků v Nýřanech. Dalšími oběťmi byly dvě šestnáctileté stopařky, které vrazi ubodali desítkami ran nožem. Pak zastřelili a okradli pražského taxikáře. Poslední obětí krvavého běsnění byl britský šofér kamionu. Toho vražedné duo střelilo do hlavy a okradlo. Muž však přežil a oba identifikoval.



Kutílek, který se k vraždám doznal, zemřel po nemoci ve vězeňské nemocnici v roce 2017. Kott celou dobu vinu odmítá, argumentuje tím, že byl odsouzený pouze na základě výpovědi Kutílka a znalci z něj udělali sexuálního devianta, aby ho mohli do konce života poslat za mříže.