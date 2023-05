Zmíněný kněz sloužil také v sousední Černé Hoře a Dlouhé Lhotě. Podle prvotních informací Deníku mají v případu figurovat nevhodné fotografie. „V neděli už sloužil mši v kostele někdo jiný. Mše v týdnu jsou teď zrušené. Na našeho pana faráře prý dala udání nějaká žena, údajně mimo Bořitov. Víc nevím. Nikdo tady tomu neví ani hlavu ani patu. Jako farníci jsme z toho hodně špatní. Myslím, že to byl mladý, velmi slušný a inteligentní člověk, za kterým tu zůstala spousta odvedené práce a opravená fara. Věnoval se tu mládeži a různým společenských akcím, organizoval zájezdy. Vůbec tomu nerozumím,“ řekla ve středu jedna z místních věřících, která si nepřála zveřejnit své jméno.

V šoku byla ze zprávy o odvolání bořitovského kněze také dvojice důchodců, která dopoledne upravovala jeden z hrobů na tamním hřbitově. Také si přála zůstat v anonymitě. „Co to povídáte, že odvolali našeho faráře? Tomu se mi nechce vůbec věřit. V kostele jsme teď delší dobu s manželem nebyli, protože jsme marodili,“ poznamenala starší žena.

Další z obyvatelek obce s třinácti sty obyvateli, byla u zmíněného kněze ještě minulý týden domlouvat křtiny. Dodala, že pocházel z velmi početné rodiny, která si navíc osvojila několik dalších dětí a věnovala se problematice pěstounství.

„Jsem z té zprávy úplně vedle. Pro mě to byl úžasný a charakterní člověk. Nedokážu si vysvětlit, co se vlastně stalo a čemu má člověk věřit. Může to být tak i tak, na obě strany. Pořád o tom doma přemýšlíme. Uvažuji o tom, že by církev měla zrušit celibát. Vím, že duchovní jde do toho s tím, že nesmí zhřešit. Je to ale přece jen člověk, chlap a může selhat. Nemůžu to ale objektivně posoudit, když nevím, co se stalo,“ řekla žena.

Trestní řízení stále probíhá

Z internetových stránek bořitovské farnosti už mezi tím na tamního kněze zmizel osobní email a také telefonní číslo. Obojí zůstává němé a s Tomášem Ž. se redakci zatím nepodařilo spojit. Tisková mluvčí Okresního soudu Blansko Radka Bukovská případ okomentovala jen v obecné rovině. Trestní řízení podle ní není ukončené. „Obecně neposkytujeme informace o trestních řízeních, která nejsou dosud pravomocně skončena, a to s ohledem na ochranu osobnosti a osobních údajů všech účastníků řízení,“ informovala.

Sdílnější v půli týdne zatím nebyli ani zástupci Biskupství brněnského, které po oznámení odvolání duchovního zahájilo interní šetření. Uvedlo, že ve spojitosti s jeho osobou se jedná o ojedinělý případ. Nyní probíhají výslechy zúčastněných osob. Na případné upřesnění zmíněného činu redakce čeká. „Po skončení interního šetření budou zjištěné závěry zaslány na příslušnou vatikánskou kongregaci, která rozhodne o dalším postupu. Po tuto dobu kněz zůstane mimo veřejnou duchovní službu,“ napsala tisková mluvčí Biskupství brněnského Martina Jandlová.

Na začátku roku řešili skandál v souvislosti se sexuálním zneužitím nezletilé dívky ve Vítonicích na Znojemsku. Mediálně sledované případy se nevyhnuly ani Vysočině.

Vyjádření Biskupství brněnského

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé ženy, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech. Činu sexuální povahy se dopustil kněz brněnské diecéze T. Ž., působící na Blanensku. Protože předložené skutečnosti nejsou slučitelné s veřejným výkonem duchovní služby, byl s okamžitou platností zbaven výkonu úřadu správce svěřených farností. Biskup Pavel Konzbul se s poškozenou osobně setkal, vyjádřil jménem diecéze omluvu a nabídl konkrétní pomoc. Dále bez odkladu učinil vše potřebné pro vyřešení a nápravu. Bylo zahájeno interní šetření této záležitosti, po jehož skončení budou stanoveny další kroky. Po tuto dobu má kněz omezeno veřejné působení, byl mu nařízen kontakt s odborným psychologem a přidělen stálý dohled zkušeného kněze, který má dbát na to, aby byla dodržována předepsaná terapie a respektováno nařízení biskupa. Kněz T. Ž. se za své jednání omluvil a svého činu lituje.