Osahávání, vařečka do přirození, ejakulace do úst a na tělo. I to poznaly s dnes 46letým Jiřím N. z Děčínska dvě dívky, které si kvůli tomu do života nesou vážné trauma. Pedofil se podepsal především těžkou posttraumatickou stresovou poruchou na nevlastní dceři, již zneužíval už od čtyř let. Nejen doma, když byla matka v práci, ale později i v různých penzionech během cest na soustředění a závody ve sportu, kterému se dívka úspěšně věnovala. Za znásilnění si muž v pondělí 16. května odnesl od ústeckého krajského soudu osm let vězení s ostrahou, také mu nařídili ochrannou léčbu.

Zločinů se bývalý voják z povolání na nevlastní dceři opakovaně dopouštěl v letech 2011 až 2020. Kromě toho, že si neváhal posloužit rukou nebo ústy dívky, kupoval jí také erotické spodní prádlo, v kterém se před ním měla producírovat, pouštěl jí i porno. „A to s dovětkem, ať to zkouší, ať trénuje, ať se na něj připraví,“ dodala státní zástupkyně Simona Konopáčová.

Dívka si obsah počínání v nejranějším věku pravděpodobně vůbec neuvědomovala. Jak ale vyspívala, začala se některým praktikám bránit. Muž se však chtěl ukájet dál, a pomáhal si i 50korunovými úplatky. Nebo své uspokojování obhajoval jako „zdravotní prohlídky“. Po tři roky v jejích 7-9 letech zneužíval i kamarádku dcery, obě povzbuzoval k erotickým hrátkám.

Muži se vše dařilo držet pod pokličkou, dívky zavazoval mlčením. Kamarádka se za nějakou dobu z města odstěhovala, nevlastní dcera Jiřího N. to původně nechtěla vůbec nikomu říct. Ale byla rozhodnutá, že v 18 letech odejde z domova. Nakonec to prasklo, když do domácnosti přijela její starší sestra s dcerkou a nedalo jí spát, proč jí dívka radí, ať malou nenechává s mužem samotnou.

Dívky vyslýchali v přípravném řízení. Hlavní líčení bylo krátké, Jiří N. se totiž dohodl na vině se státní zástupkyní a odvolání se vzdal. Rozsudek je ale zatím nepravomocný. Lhůtu na odvolání si ponechala žalobkyně, která navrhovala 8,5 roku ve vězení se zvýšenou ostrahou. Pro muže z líčení nevyplynuly žádné finanční nároky, opatrovník dcery se nepřipojil vzhledem k insolvenci obžalovaného.

Devianta čeká léčba

Muž pravděpodobně nechápal, že se dopouští zločinu, protože dívky se mu v jeho očích podvolovaly dobrovolně. Vzhledem k své celoživotní deviaci má Jiří N. sníženy ovládací schopnosti a jeho pohyb na svobodě je společnosti nebezpečný: mohl by se podobných zločinů dopustit znovu. Proto mu soud nařídil i ochrannou sexuologickou léčbu po návratu z vězení. „Poškozeným to nepomůže, ale společnosti ano,“ vysvětlil předseda senátu Ondřej Peřich.

Podle znalce Luďka Daneše je muž intelektově natolik vybavený, že pochopí smysl ochranné léčby i z její ambulantní formy. Navíc není agresivní nebo sadistický, není tedy třeba ho zavírat hned do ústavu. Předepsaná medikace depotními injekcemi a později případně formou prášků by měla zajistit hormonální útlum. A on by měl své deviantní představy transformovat do společensky nezávadných masturbačních fantazií. Ambulantní léčbu lze kdykoli změnit na ústavní.