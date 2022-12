Podobných příběhů je bohužel hodně. Z letité praxe Dětského krizového centra, které pomáhá dětem trpícím syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, vyplývá, že obětí sexuálního násilí se stalo každé páté dítě. Nejčastěji se přitom násilí dopouští někdo z rodiny.

Proti pedofilům není obrany. Zákony dětem v kroužcích či na táborech nepomohou

Jak Deníku řekl Jakub Vinčálek z tiskového oddělení Policejního prezidia ČR, policisté od začátku letošního roku do listopadu řešili přes tisíc čtyři sta případů mravnostních trestných činů. Mezi ně patří právě i znásilnění, sexuální násilí, pohlavní zneužívání či šíření dětské pornografie. Loni touto dobou to bylo o téměř dvě stě méně a předloni něco málo přes tisíc sto.

Policejní prezidium

Jak uvedla Presserová, je běžné, že oběti v Česku odškodnění nezískají. „Dle nejnovějších dat u trestního soudu neuspěje asi čtvrtina obětí, které o odškodnění požádají,“ řekla. Jedním z nich byl i opatrovník zmíněné Kornélie, který v trestním řízení vznesl návrh na náhradu útrap a újmy na jejích základních právech ve výši sto tisíc korun.

Znásilnili mi syna. Horší snad už je jen o něj přijít, říká matka

Poukázal na to, že takto zásadní zrazení důvěry ze strany jednoho z nejbližších bude mít na Kornélii dlouhodobé negativní dopady v psychické a emoční oblasti. Navíc si nikdy nebude moct být jistá tím, že se její intimní fotografie neobjeví někde na internetu.

Registr delikventů

Soud ale odškodnění nepřiznal. Argumentoval, že dle jeho uvážení neexistuje jediný důkaz o tom, že by na dívce trestné činy zanechaly negativní dopady. Konstatoval též, že nezletilá dokázala celou záležitost již vytěsnit a rozhodně touto skutečností není poznamenána.

Podle Presserové je problém i to, že zhruba tři čtvrtiny nezletilých i dospělých obětí o odškodnění nepožádá vůbec a bez jejich návrhu o něm soud nemůže rozhodovat. „Řada lidí například neví, že dětské oběti mají v trestním řízení státem hrazenou pomoc advokáta, takzvaného zmocněnce,“ popsala.

To, aby se ke konkrétní oběti dostaly informace o jejích právech, obsažených v zákoně o obětech trestné činnosti, považují podle slov Michala Pleskota z tiskového oddělení za důležité i na ministerstvu spravedlnosti. „Podle našeho názoru to zajišťujeme dostatečně,“ sdělil Deníku.

Sexuální obtěžování. Pedagog ze základky měl zneužívat děti i za pomoci drog

Co se týče pachatelů, ministerští úředníci chystají zákon o registru sexuálních delikventů. V něm by na určitý čas byli zaznamenáni lidé odsouzení za spáchání sexuálního násilí na dětech, u nichž je pravděpodobné, že se ho dopustí znovu. Ti by následně nemohli vykonávat třeba práci táborových vedoucích nebo vést volnočasové kroužky pro děti.

O tom, kdo by se v neveřejném seznamu, k němuž by měly přístup jen příslušné instituce, ocitl, by rozhodl soud. Záměr dlouhodobě prosazuje předsedkyně podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá (ANO). „Jako politička i matka to považuji za důležité,“ řekla již dříve Deníku.

Kde hledat pomoc

Bezplatná Linka důvěry Dětského krizového centra: 241 484 149, pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka důvěry, Pro děti a studenty: 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

Linka důvěry, Rodičovská linka: 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz