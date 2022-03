Kriminalisté ve středu 23. března večer zadrželi 29letého muže. "Na základě dosud zajištěných důkazů byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu znásilnění, dnes předáme státnímu zástupci spis s podnětem k podání návrhu na vzetí muže do vazby. V případě odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na dvanáct let," uvedl v pátek mluvčí Vítek. Dodal, že do pátrání po pachateli se v lokalitě zapojily desítky policistů v uniformách i v civilu.