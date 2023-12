O střelbě na filozofické fakultě v Praze informují i zahraniční média. Lidé na sociálních sítích si při i po střelbě předávali zprávy, kde být v bezpečí. Radili ostatním, aby nechodili na pražské Staroměstské a Palachovo náměstí. A vyjadřovali psychickou podporu těm, kteří tam zrovna byli. Na tragédii reagovali čeští i zahraniční politici.

Praha po střelbě | Foto: Deník/Radek Cihla

O střelbě na sociálních sítích píší nejen česká, ale i zahraniční média z různých zemí. „Střelba se odehrála na území Univerzity Karlovy v centru Prahy. Policie ČR uvádí, že došlo k zabití a zranění lidí. Přesný počet obětí a zraněných nebyl upřesněn. Zprávy naznačují, že k incidentu došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Úřady uvedly, že celé náměstí a jeho okolí bylo uzavřeno,“ uvedla například NEXTA Tv na síti X.

Izraelský The Jerusalem Post zase napsal: „Několik mrtvých při střelbě v hlavním městě České republiky, útočník ‚zlikvidován‘.“

Francouzská tisková agentura AFP citovala českou policii, která uvedla, že střelba v univerzitní budově v centru Prahy si vyžádala „mrtvé a zraněné lidi“.

Soustrast z EP i Slovenska

Informace o střelbě se objevila i na stránce britské televize Sky News. „Český ministr vnitra potvrdil, že střelec je mrtvý a na místě není žádný další podezřelý,“ napsali tamní novináři. O tom, že útočník byl zlikvidován, informovala i americká stanice ABC News.

Soustrast obětem vyjádřili i zahraniční politici, včetně předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolové, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, maďarského premiéra Viktora Orbána, německé ministryně vnitra Nancy Faeserové či slovenského premiéra Roberta Fica. „Truchlíme s vámi,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Psychická podpora

O střelbě psali na sítích i svědci událostí. Kolemjdoucí P. J. například upozorňoval, že slyšel střelbu poblíž metra Staroměstská, a že všude kolem jsou policisté.

Lidé si vzájemně vyjadřovali podporu. „Držte se,“ psali těm, kteří se v budově nacházeli. Studenti si předávali zprávy, že jsou schovaní v kabinetech či knihovně, následně informovali, že jsou v bezpečí.

Studentka A. P., která se právě chystala jít do školy, na facebooku napsala, že krátce po třetí hodině byla u filozofické fakulty. Když vystoupila z tramvaje, na místě viděla policisty se samopaly. S kamarádkou se proto běžely schovat do Městské knihovny, kde byly v suterénu a čekaly, až bude klid. Pro ni i ostatní to byl obrovský šok.

Rakušan na místě

Na sítích reagovali na tragické dění i čeští politici. Premiér Petr Fiala na síti X uvedl, že vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě zrušil pracovní program na Olomoucku a jede zpět do Prahy. „Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a Policií ČR. Prosím všechny občany, aby respektovali doporučení složek IZS (Integrovaného záchranného systému - pozn. red.),“ napsal.

Vyjádřili se i další politici. „Jsem otřesena zprávami o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Integrovaný záchranný systém jako vždy odvádí skvělou práci. Moc prosím občany, aby naslouchali pokynům Policie ČR,“ napsala na síti X předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Přímo z místa reagoval ministr vnitra Vít Rakušan. „Policie tady velmi profesionálně zasahuje. Chci uklidnit veřejnost, že další nebezpečí teď nehrozí, druhý střelec nebyl potvrzen. Přesto chci vyzvat občany, kteří se pohybují v centru Prahy, aby přesně respektovali pokyny Policie na místě, aby respektovali veškeré uzávěry, které policie stanovila, aby se nechodili na místo podívat a nekomplikovali zásah všem složkám Integrovaného záchranného systému,“ napsal.

Reagoval i předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. „Strašlivá událost, těžko se mi hledají slova. Myslím na oběti střelby, na všechny raněné, ale také na všechny studenty, kteří si něčím tak šíleným museli projít. Jsem z toho naprosto v šoku. Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste respektovali pokyny policie a záchranných složek a taky velký dík všem, kteří na místě zasahují,“ napsal na síti X.