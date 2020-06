Škola nezabránila šikaně, bude muset platit. Soudní spor se táhl sedm let

Základní škola v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku bude muset platit za to, že nedokázala zabránit šikaně na dolním stupni ve školním roce 2009/2010. Zaplatiti budou muset i dva bývalí žáci, kteří mají závažný čin na svědomí. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Ten ve čtvrtek 18. října přiznal šikanovanému chlapci, kterému bylo v době činu pouhých devět let, 288 tisíc korun za ztížení společenského uplatnění.

Šikana. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Poškozený prokázal, že trpí postraumatickou stresovou poruchou způsobenou psychickými problémy kvůli šikaně. Rozhodnutí soudu je pravomocné,“ konstatoval mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Verdikt soudu je konečný. Lze jej napadnout pouze dovoláním k Nejvyššímu soudu v Brně, což ale nemá odkladný účinek na pravomocné rozhodnutí. „Jde o naprosto novou informaci, takže se k tomu nemohu vyjádřit. Musím to nejdříve zkonzultovat s právním zástupcem školy,“ reagovala na aktuální informaci ředitelka školy Ilona Marková. Koronavirus u dítěte v Kunštátu. Lesní školku zavřeli, 15 lidí je v karanténě Přečíst článek › Ve sporu, který se táhne už od roku 2013 naposledy školu zastupoval advokát Josef Košner z Prahy. Ani on ale nechtěl soudní rozhodnutí komentovat. „Budu se moci vyjádřit až poté, co si prostuduji písemné odůvodnění rozsudku,“ uvedl bez dalšího komentáře advokát Košner. Šikana vyvrcholila pořezáním Šikanu mají na svědomí dva o rok starší spolužáci poškozeného Radek Č. a Vojtěch P. Na půdě školy svou oběť opakovaně fyzicky i slovně napadali. Často do spolužáka strkali, mlátili ho pěstí do břicha i jiných částí těla. Dokonce mu vyhrožovali zapálením, přičemž mu u hlavy škrtali zapalovačem a šermovali nožem u krku. Vše vyvrcholilo jeho pořezáním na pravé ruce. Případ, prošetřovala i policie, ale vzhledem k věku aktérů musela případ odložit. „Šlo o velmi závažný případ, který na poškozeném zanechal velké trauma. Bezprostředně po násilnostech měl problémy začlenit se do kolektivu a soustředit se na učení,“ uvedl před časem pro Deník Vysočina právní zástupce chlapce Viktor Pak. Kauza se před soudy táhne už sedm let. Všem aktérům je dnes už dvacet a více let. Podle advokátů se případ protahoval především kvůli znaleckým posudkům, které mimo jiné zkoumaly zdravotní stav poškozeného. Případem se opakovaně zabýval jak Okresní soud v Havlíčkově Brodě, tak Krajský soud v Hradci Králové. Žalobce po škole a dvou spolužácích požadoval bezmála dva miliony korun. Rozvrácená třída jako v Obecné škole? Valtická opozice navrhla odvolat ředitelku Přečíst článek › Havlíčkobrodský soud nejprve poškozenému přiznal 432 tisíc korun. Odvolací soud nakonec částku snížil na konečných 288 tisíc korun. Podle právního zástupce poškozeného Mario Švehelky je k této sumě nutno připočíst ještě 70 tisíc korun na úrocích. „Platit by měli společně a nerozdílně, ale nakonec to bude zřejmě tak, že vše zaplatí pojišťovna školy a ta bude jednat s oběma mladíky,“ míní advokát Švehelka.

Autor: Roman Martínek