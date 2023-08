Školačky zasvěcoval do sexu, nabízel odpanění. Soud poslal muže za mříže

Být učitelem je ušlechtilé povolání. Nesmí ale být jediným oborem, který vyučujete, sex a věci s ním spojené, a žačkami pouze dívky ve věku 13 až 14 let. Své by o tom mohl vyprávět Lukáš E. (26) z malé obce na pomezí okresů Plzeň-sever, Tachov a Karlovy Vary, který se sám pasoval do role učitele erotických radovánek nezletilých školaček.

Lukáš E. u Okresního soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

Jedna s ním poznala taje orálního sexu, jiné mimo jiné posílal foto svého mužství a nabízel odpanění na posedu. Teď si ale na dva a půl roku musí nechat na ženy zajít chuť, tolik času by měl totiž strávit ve vězení. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni. Lukáše E., jehož celé jméno, tvář ani přesné bydliště nelze s ohledem na nezletilé oběti zveřejnit, marně varoval soused z vesnice, aby jeho dceru nechal na pokoji, že jí ještě není patnáct. Mladík se dál se školačkou stýkal a především výrazně překročil hranici nevinných polibků. „Jednou u rybníka došlo k orálnímu sexu. Napadlo to mě,“ přiznala soudu dívka, která tehdy chodila do osmé třídy. Lukáš E. u Okresního soudu Plzeň-sever: Zdroj: Deník/Milan Kilián Dodala, že Lukáš E. sice pronesl, že to bude průšvih, ale nijak se uspokojování ústy nebránil. Ona o všem mlčela, ale když ji krátce poté táta s Lukášem přistihl, podíval se do její komunikace na Messengeru. A zjistil, že Lukášovi provedla orální sex. Nejprve mladíka stihl trest od naštvaného táty a pak už se vše dozvěděla policie. Ta mladíka dobře znala, už předtím měl totiž problémy se zákonem. I teď se ukázalo, že toho má na svědomí více, než jsou hrátky s jednou školačkou. „Prostřednictvím telefonátů a elektronické komunikace požadoval opakovaně po jiné 14leté dívce, jejíž věk znal, aby mu nafotila svůj zadek, prsa a přirození, a fotografie mu zaslala, což poškozená na jeho naléhání učinila,“ uvedl v obžalobě u Okresního soudu Plzeň-sever státní zástupce Dušan Nový. Dodal, že mladý muž školačce na oplátku poslal snímek svého ztopořeného penisu a opakovaně jí navrhoval setkání za účelem pohlavního styku, při kterém ji chtěl zbavit panenství. Nabízel například sex na posedu. Krádeže i vandalismus Kromě toho byl Lukáš E. obžalován z krádeže horského kola ze sklepa a vloupání do stavební buňky, kde odcizil motorovou pilu, pánský batoh, klobásy, tyčinky a dopil lahev slivovice, navíc poškodil pivní čerpací soupravu. A aby toho nebylo málo, zpovídal se i z toho, že ze žárlivosti postříkal červeným sprejem dveře bytu, kde žije jeho bývalá láska. Lukáš E. u soudu učinil prohlášení viny ve všech bodech obžaloby s výjimkou orálního sexu. K tomu podle něj nedošlo. „Maximálně jsme se líbali,“ tvrdil soudu. Když dívka vše přiznala, jen sklopil hlavu. Nebezpeční delikventi vedoucí kroužky? V práci s dětmi jim má zabránit registr Senát v čele se soudkyní Ivetou Zítkovou poslal letos v květnu Lukáše E., jemuž hrozilo až osm let vězení, za mříže na 35 měsíců. Následovalo ale odvolání, a tak měl nyní konečné slovo Krajský soud v Plzni. Ten původní rozsudek zrušil a obžalovanému pobyt za mřížemi o pár měsíců zkrátil. „Odsouzen byl k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Verdikt je pravomocný, teď už Lukášovi E. zbývá jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

