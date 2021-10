Dvanáctiletý chlapec se zde během školního výletu začal topit. I když se ho podařilo zachránit a oživit, po téměř čtvrthodině ve vodě utrpěl vážné poškození mozku a po půl roce zemřel. Příběh inspiroval i filmaře, vychází z něj šestý díl seriálu Ochránce, který vysílá každou neděli Česká televize.

Televizní obrazovka nabízí následující příběh. V rámci umělecké licence se samozřejmě v mnohém liší od skutečné události: Na příměstském táboře se málem utopí žák místní základní školy. Zatímco leží v kómatu, odpovědným učitelkám hrozí trestní stíhání a nenávist místních. Ombudsman Aleš Pelán v podání herce Lukáše Vaculíka spěchá na pomoc. Celá věc je pro něj velmi osobní…

Dvě pražské učitelky v reálném případu z Domažlicka nakonec u soudu skutečně stanuly. Na chlapce v osudný den dohlížely a obžalovány byly z usmrcení z nedbalosti. „V důsledku nedostatečného dozoru nad osmnácti nezletilými žáky si nevšimly, že žák po skoku do vody nevyplaval na hladinu a začaly jednat a hledat nezletilého až poté, co byly upozorněny dalšími dětmi,“ uvedla tehdy v obžalobně státní zástupkyně.

Patnáct minut ve vodě

Pedagožky si rozdělily žáky a každá dohlížela na jednu skupinu. Zatímco jedna s dětmi plavala, druhý dohlížela na děti skákající z mola. „Najednou děti přiběhly a říkají, že žák zalít pod molo a už nevyplaval,“ popsala jedna z učitelek. „Během vteřiny jsem skočila do vody, šátrala rukama i pod molo, nikde jsem ho ale nenahmatala. Snažila jsem se dostat co nejvíc do hloubky. Viděla jsem, že skočil normálně z mola dopředu, technicky podle mě ale vůbec není možné, aby se tímto způsobem dostal pod molo,“ dodala.

Ženy přivolaly správce areálu, který ihned začal po chlapci pátrat. Po několika neúspěšných pokusech si doběhl pro potápěčskou výbavu a nakonec chlapce pod molem přece jen nalezl. Chlapec byl zamotaný mezi provazy, kterými byly svázané PET lahve nadnášející molo. Správce a přítomná zdravotní sestra začali chlapce oživovat. To se podařilo a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Podle znaleckého posudku byl ve vodě až patnáct minut. Tonutí a nedostatek kyslíku mu způsobily vážné poškození mozku. Na související komplikace po pár měsících zemřel.

Učitelky od soudu dostaly podmínky, ale tresty opakovaně nepřijaly ani poté, co ho okresnímu soudu vrátil soud krajský.

Plná emocí byla výpověď provozovatele areálu, který chlapce vytáhl.

„Nechápu, jak to můžete takhle prodlužovat. Když něco provedu, přijmu trest. Kde se to ve vás bere? Jste učitelky, nechápu vaše chování. Obě jste věděly, jaká je tam hloubka, byly jste den předtím v podvodní kabině, a přesto jste děti nechaly dělat si, co chtějí," obrátil se slzami v očích na učitelky. Poté, co byl předsedou senátu upozorněn, aby se obracel výhradně na soud, popsal, co se podle něj tenkrát stalo.

„Děti skákaly odevšad a běhaly, kde chtěly. Učitelky jejich počínání nijak nezajímalo. Jedna šla zhruba dvacet minut před tragédií na panáka a druhá ležela na pláži. To, že chlapec zůstal pod vodou, vůbec nevěděly, ony vlastně vůbec nevěděly, kde je. Děti tvrdily, že zůstal pod molem. Na nic jsem nečekal a skočil do vody. Nikde jsem ho ale neviděl. Když jsem se vynořil, řekla jedna z učitelek, že možná běhá po skalách. Utíkal jsem pro kyslíkovou lahev a znovu se potopil. Chlapce jsem našel zhruba metr pod molem. Kdyby učitelky věděly, kde je, nemusel jsem ztratit drahocenné minuty a chlapec mohl žít. Moje záchrana trvala všehovšudy čtyři minuty. To by ovšem dámy musely vědět, že je chlapec pod vodou. Mám tři děti, ale skákat z mola bez dozoru bych je nikdy nenechal," uvedl tehdy.

Obě ženy vyjádřily lítost nad celou událostí. Byly ale přesvědčeny, že na děti dohlížely podle svého nejlepšího svědomí.

Seriál Ochránce



1. DÍL: SLABÝ KUS

Aleš Pelán je oblíbený středoškolský učitel čelící nařčení, že udržuje zakázané vztahy se svými studentkami. Mezitím na stejné škole dochází k brutální šikaně jeho kolegyně, kterou si žáci natáčejí na video… Má každý učitel takovou autoritu, jakou si zaslouží? Nebo si žáci dovolují víc než kdy dřív?



2. DÍL: VRAŽDA VYCHOVATELE

V diagnostickém ústavu na severu Čech zabije chovanec vychovatelku. Ministr slibuje rázné řešení a pověřuje školského ombudsmana, aby celou situaci prošetřil přímo na místě. Aleš Pelán se hned první den ve funkci ocitá v prostředí, které je mu cizí. Kde děti nevěří dospělým a dospělí dětem…



3. DÍL: ANDÍLEK

Žák základní školy napadne během vyučování spolužačku nůžkami. Rodiče se bouří a požadují, aby se ředitelka agresora zbavila. K tomu je ale zapotřebí souhlas jeho matky, která to odmítá. Rodiče se obrátí na ombudsmana Aleše Pelána…



4. DÍL: MUŽSKÁ ZÁLEŽITOST

Ředitel střední zahradnické školy je odvolán kvůli facce, kterou vrazil drzému žákovi. Ředitelovi příznivci v tom ale vidí pomstu jeho konkurentky a požádají o pomoc ombudsmana Aleše Pelána. Copak úspěšnému řediteli jeden pohlavek zničí kariéru?



5. DÍL: DŽUNGLE PŘED TABULÍ

Na brněnské základní škole dojde ke rvačce mezi romskými a bílými žáky. Nová ministryně pověří ombudsmana, aby na místě situaci uklidnil. Aleš Pelán se ocitá ve škole, kde si učitelé nevědí rady a dětem je všechno jedno…



6. DÍL: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL

Na příměstském táboře se málem utopí žák místní základní školy. Zatímco leží v kómatu, odpovědným učitelkám hrozí trestní stíhání a nenávist místních. Ombudsman Aleš Pelán spěchá na pomoc. Celá věc je pro něj velmi osobní…



7. DÍL: VRABČÁK

V nemocnici leží dívka, zraněná kvůli pádu z koně. Lékaři si všimnou, že neumí pořádně číst ani psát. Ombudsman Aleš Pelán zjišťuje, že třináctiletá Anežka nikdy nechodila do školy…



8. DÍL: AHOJ TATI

Třináctiletý Lukáš zahyne po pádu z továrního komína. Zatímco policie věc uzavře jako nehodu, Lukášova matka obviní jeho spolužáky z šikany. Ombudsman Aleš Pelán musí zjistit, zda šlo o nehodu, nebo sebevraždu…



9. DÍL: HIDŽÁB

Ředitelka zdravotnické školy v Teplicích zakáže muslimské studentce nosit šátek během vyučování. Zatímco pedagogický sbor souhlasí s ředitelkou, část studentů točí video na podporu spolužačky. Na čí stranu se postaví školský ombudsman Aleš Pelán?



10. DÍL: TICHÁ DOHODA

Školský ombudsman dostává zprávu, že na jedné střední škole dochází k pohlavnímu zneužívání studentů učitelem. Případ je pro Aleše Pelána o to složitější, že na zmíněné škole léta učil a dotyčného zná…