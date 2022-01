Insolvence televize Šlágr: Věřitelé přihlásili pohledávky za 92 milionů

ČTK

Věřitelé Šlágr TV, která je v insolvenci, přihlásili pohledávky za 92,3 milionu korun. Firma má majetek v hodnotě 4,3 milionu korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Krajský soud poslal do konkurzu televizi loni v listopadu, insolvenční návrh na sebe podala sama televize. Kvůli sporu s firmami České radiokomunikace a Czech Digital Group není od půli loňského června schopná hradit své závazky, má zablokované účty. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku.

Provoz má Československá lidová televize Šlágr TV v obci Dubné nedaleko Českých Budějovic. Její televizní vysílání proslavily lidovky, dechovky, harmoniky, či trampské i jiné osvědčené hity. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová