Ještě častěji než samotnou ztrátu na zboží počítají majitelé škody pokaždé na vypáčených oknech a dveřích. Vzhledem k tomu, že slánští policisté mají v hledáčku některé podezřelé osoby i díky záznamům z městských kamer, brzy by mohla spadnout klec. V případě dopadení hrozí pachateli i několik let za mřížemi.

Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, jen o uplynulém víkendu od pátku 5. do neděle 7. listopadu se vloupal pachatel nebo pachatelé hned do tří provozoven. V pátek se odehrálo vloupání do skladu prodejny elektro v Ouvalově ulici, v sobotu vlezl zloděj na dvůr objektu v Třebízského ulici a ze soboty na neděli vykradl lupič sklad Restaurace Hemerkův statek opět v Ouvalově ulici. Zloděj navíc odhodil nedaleko restaurace i ukradený batoh, který nalezli další den kolemjdoucí u finančního úřadu.

„Do prodejny elektro vlezl lupič přes plot. V zadním traktu vypáčil dvoje plechové dveře a ukradl svazek klíčů. Prostor prohrabal, ale víc nesebral a zmizel. Škoda na poškození je více než 3 tisíce korun. Co se týká oploceného objektu ve Třebízského ulici, zde pachatel přelezl v sobotu v noci plot, vloupal se do kůlny, odkud odcizil motorovou pilu, aku šroubovák a řezačku. Škoda je bezmála deset tisíc korun, Ve skladu restaurace Hemerkův statek lupič vypáčil výklopné dřevěné okno, dále dveře a z místa odnesl dvacet kartonů tvrdého alkoholu. Škoda je v tomto případě za desítky tisíc korun,“ potvrdila policejní mluvčí.

V předchozích týdnech se jiný nebo stejný pachatel vloupal například i do rozlehlého areálu podniku Palaba Slaný v Netovické ulici, kde sídlí řada různých firem. Poprvé vlezl do kotelny, kde ukradl travní sekačky, jindy do zaparkovaného auta, i zde jdou škody za desítky tisíc korun.

Podle dvacítky případů, které se ve Slaném od léta staly, pachatel nejčastěji loupí ve stejné čtvrti, ať už se jedná o Pražské předměstí, Ouvalovu ulici, nebo nedalekou Smečenskou.