Vrtulník měl při pádu hořet. Na místě jsou dvě jednotky hasičů. „Ve vrtulníku měly pravděpodobně cestovat dvě osoby. Není však zatím vyloučeno, že tam necestoval ještě nškdo další. Vrtulník byl soukromé společnosti,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Martina Götzová

Situaci přímo na místě sleduje i naše náchodská reportérka: „Silnice, která sousedí s polem, kde vrtulník spadl, je policisty neprodyšně uzavřena. Před chvílí od vraku, který tu leží na zádech s koly vytrčenými k nebi, odlétl vrtulník záchranné služby. Atmosféra je tu velice dramatická.“

Kolem vraku utvořili policisté kruh a nikoho k místu neštěstí nepouštějí. V samotném okolí pak vyšetřovatelé sbírají trosky, které jsou po poli rozesety.

Starosta Slavoňova Michal Suchánek ČTK řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. "Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami," řekl ČTK v 9:40 Suchánek.