Slíbila mu slevu, když rychle zaplatí. Šlo ale o podvod

Byl příliš důvěřivý a to se mu rozhodně nevyplatilo. Tak by se dal shrnout případ padesátiletého muže, kterého podvedla neznámá žena po telefonu. Případem, kdy z muže vylákala 15 tisíc korun, se nyní zabývají hořovičtí policisté. O co ale v případu šlo? Vše to začalo telefonátem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek