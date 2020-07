Slušný zloděj: chtěl krást v domě v Třeboníně, nakonec se ale omluvil a odešel

Vcelku kuriózní případ řeší v současné době policisté na Kutnohorsku. Zloděj, který se vloupal do domu, totiž nic neodcizil, jen sepsal omluvný dopis. Škoda přesto majiteli domu vznikla. K vloupání do rodinného domu v obci Třebonín došlo v době od 11. července do 13. července.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com