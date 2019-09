Psy mu proto zabavili státní úředníci. Původně se jednalo o devatenáct zvířat. „Odebrání se jich dožilo jen patnáct. Majitel se dopustil týrání zvířat, protože psy choval v nevhodných podmínkách. Uvazoval je lanem a řetězy takovým způsobem, že docházelo k jejich poranění. Opakovaně utíkali. Vzájemně se napadali a hrozilo zde riziko střetu zvířat s auty či nebezpečí napadení procházejících osob,“ okomentoval odebrání psů Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Týraná zvířata odvezli členové dvou spolků - Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek a spolek Německý ovčák v nouzi. „Zajistí i následnou péči o psy a budou s nimi pracovat. Budeme se snažit ve spolupráci s útulky zvířatům sehnat nový domov,“ dodal Ležatka.

Podle starosty Chrudichrom Pavla Holuba se vedení obce snažilo s majitelem psů opakovaně dohodnout. Marně. „Kdyby měl dva tři psy a byli na uzavřeném pozemku, je to bez problémů. Ale dvacetihlavá smečka, která se napadá navzájem a psi se volně pohybují po okolí? To přece nejde,“ uvedl Holub.

Rozházené kosti a výkaly

Samotné odebrání psů se neobešlo bez incidentu. Důchodce podle Holuba vyhrožoval a v obci navíc počmáral dopravní značky. Po silnici také rozházel kosti, zbytky masa a výkaly. Případem se zabývá policie.

„Lidsky ho chápu, že o psy nechtěl přijít. Jenže to už bylo hodně za hranou. Psi jsou sice pryč, ale jejich majitel se s tím nehodlá smířit. Vyhrožoval, počmáral značky a udělal po obci nepořádek. Řeší to policie. Co bude dál? Klidné spaní z toho zrovna nemám,“ uzavřel Holub.