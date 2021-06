Proočkovanost populace roste a reprodukční číslo klesá. Štamgasti vysedávají na svých oblíbených zahrádkách, milovníci umění se schází na vernisážích a šmejdi už zase zvoní u cizích dveří tak jako před pandemií. Starosta Krnova osobně vyhazoval z paneláku šmejdy, kteří se při svých nátlakových obchodních praktikách vydávali za zástupce společnosti Innogy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Mazanec

"Řada z vás se vydala na návštěvy otevřených zahrádek. Do terénu bohužel vyrazili i podvodníci, kteří chodí po bytových domech na sídlištích a falešně se představují jako zástupci společnosti Innogy. Jednu takovou dvojici jsem dnes náhodou přistihl na sídlišti u nemocnice, jak ve dveřích přesvědčují paní ve věku přes 80 let. Vyhodil jsem je z paneláku a kontaktoval hlídku Městské policie. Nebylo to poprvé," popsal starosta Krnova Tomáš Hradil svou zkušenost s návratem energošmejdů na scénu agresivního podomního marketingu.