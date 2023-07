Podle informací Deníku policisté ze smrti chlapce obvinili konkrétní osobu. Za zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti ji za to hrozí trest od osmi do šestnácti let. Kvalifikace se ale může ještě změnit. Důležité budou znalecké posudky i vyhodnocení zajištěných důkazů na místě činu a výpovědi svědků.

Obviněná osoba skončila ve vazbě, kam ji poslal Okresní soud v Jihlavě. Jakou spojitost má obviněný člověk s dítětem, není jasné.

Případ pro kriminalisty začal ve čtvrtek večer, když dostali oznámení o náhlém úmrtí dítěte. Když ale mrtvé dítě ohledal soudní lékař, zjistil, že na smrti dítěte může nést vinu třetí osoba. To se také potvrdilo. Příčinou smrti dítěte mělo být krvácení do mozku po úderu do hlavičky. Jak se to mohlo stát, není jasné. V případu mohl sehrát roli i alkohol.

Celý případ si po několika hodinách od oznámení převzalo krajské oddělení zabývající se nezávažnějšími případy včetně vražd.