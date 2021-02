V noci z 15. na 16. února 2019 už Marečkovo tělo nevydrželo extrémně kruté týrání. Jeho otčím ho tehdy pěstmi napadl tak brutálně, že v ranních hodinách tříletý chlapec z Loun zemřel. Bití až „do krve”, sprchování ledovou vodou, kousání, pálení a další brutální útoky, to vše mu prováděl jeho otčím, později odsouzený za vraždu. O týrání ale měla vědět a nezabránila mu Marečkova matka Simona T. Přesně po dvou letech od tragédie, 15. února 2021, začne soud i s ní.

Otčím Josef Kuča dostal u Vrchního soudu v Praze 22 let za týrání a vraždu. Kuča následně spáchal loni v létě ve vězení sebevraždu. Matka krutě utýraného tříletého Marečka je obžalována z ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Podle původní obžaloby jí hrozí až pětileté vězení. Nakonec se ale, v případě jejího odsouzení, bude možná „hrát” o vyšší trest. „Je možné, že se v průběhu líčení změní právní kvalifikace,” potvrdil pro Deník státní zástupce Vladimír Jan.



Že žena o brutálním týrání svého syna věděla, nečinně mu přihlížela a nezabránila mu, se potvrdilo u soudu s otčímem. „Viděla jsem, jak ho Pepa mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, pak to už bylo moc,“ přiznala tehdy matka. Spolu s ní bude souzen také spolubydlící, který v době, kdy mělo k týrání docházet, bydlel údajně s otčímem a matkou Marečka ve společné domácnosti.

Možné zpřísnění kvalifikace naznačil také Vrchní soud v Praze, který případ předal z okresního na krajský soud, kde se řeší závažnější případy. Možných trestných činů přichází v úvahu více. Část veřejnosti říká, že kvůli mlčení a přihlížení by měla být souzena dokonce za spolupachatelství na vraždě. Stejně tak ale soud může nakonec zůstat u původního obvinění.



Před líčením nikdo nechce spekulovat, jak a jestli se právní kvalifikace bude měnit. Bude záležet na důkazech a na soudu, jak se rozhodne. „Bude probíhat dokazování. Podle toho se rozhodnu, jakou kvalifikaci budu navrhovat,” dodal státní zástupce.



Chystaný soud bedlivě sleduje také veřejnost, nejen na Lounsku. „Konečně. Snad soud rozhodne, jak si ta paní zaslouží,” čeká na líčení Miroslava Jančaříková. „Snad dostane ta nematka pořádný trest,” vyjádřila se také Lenka Koukalová.

Případ stále žije na sociálních sítích, velká většina lidí tam žádá velmi vysoký trest pro matku Marečka, odsuzují ji, vyčítají jí, že týrání přihlížela a nezabránila mu. Další připomínají, že o vině musí rozhodnout soud.



Co se tehdy stalo? Otčím Josef Kuča podle soudu krutě týral chlapce dlouhé týdny. Marečka surově bil, fackoval, mlátil vařečkou, sprchoval ledovou vodou, nutil ho klečet a držet v natažených rukách knihy. Chlapec podle něj zlobil a chtěl ho převychovat. Měl ho také údajně kousat, pálit cigaretou či žehličkou. V polovině února 2019 pak už tělíčko tříletého chlapce trýznivé týrání nevydrželo. Intenzita tehdejšího napadení podle znalců odpovídala rvačce dvou dospělých mužů.



„Úder vedený intenzitou vůči hlavě by byl nepřiměřený i pro dospělého. V důsledku otoku mozku zemřel. Kdyby se dostal do lékařské péče, byl by z něj nehybný pacient a jen by se čekalo, než umře,“ uvedl během líčení žalobce.