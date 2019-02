Policisté na případu intenzivně pracují, vyslechli svědky, co přesně se osudnou sobotu 16. února stalo, napoví znalecké posudky. „Kriminalisté na jejich výsledky čekají,“ sdělila ve středu 27. února krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Obviněný muž zůstává ve vazbě. Policisté mu už dřív sdělili podezření z trestných činů těžkého ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Na Mírovém náměstí v Lounech i před domem, kde k tragédii došlo, vznikla pietní místa. Hoří tam svíčky, leží plyšové hračky a květiny. U domu se objevil menší transparent s nápisem Stop týrání dětí. Právě na toto téma se svolává do Loun na sobotu 30. března odpoledne protestní pochod. Jeho začátek se plánuje na Mírovém náměstí a konec před domem Marečka ve zmíněné Husově ulici.

„Prosím zdržte se jakýchkoliv emocí. Nebudeme zlo oplácet zlem. Tohle je pochod za to, aby se už neopakovalo to, co se stalo Marečkovi,“ informovali organizátoři.

Ti se snaží, aby podobné akce proběhly i na jiných místech republiky. A mají ohlas. Pochody za utýraného Marečka a obecně proti násilí na dětech proběhnou v závěru března v Praze, Ostravě nebo Českých Budějovicích. V českém hlavním městě chtějí pořadatelé jít z hlavního nádraží přes Václavské na Staroměstské náměstí.

Nenávistných, vulgárních a hodně emočně laděných komentářů je na Facebooku celá řada. Stovky. A další stále přibývají.

Petice žádá nejvyšší tresty

Krátce po tragédii vznikla internetová petice, která žádá za týrání dítěte s následkem smrti nejvyšší možný nepodmíněný trest pro obviněného muže a mámu chlapce. Za pár dní ji podepsalo přes 17 tisíc lidí. A to z celé republiky, nejvíc z Prahy.

Smrt chlapce zasáhla i dlouholetého lounského římskokatolického duchovního Wernera Horáka. V chrámu svatého Mikuláše se v pátek 1. března bude od 17.30 hodin sloužit v této souvislosti mše. „Budeme se modlit za odvrácení zla v našem městě,“ sdělil děkan Werner Horák.

Připomněl, že to v posledních letech není jediná rodinná tragédie v Lounech. Zmínil odloženého novorozence, který se před lety našel promrzlý u železničního nádraží. Kamil, jméno mu daly sestry v mosteckém kojeneckém ústavu, přežil. Adoptovala ho náhradní rodina.

Ředitel Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk celý případ lounského Marečka označil za katastrofu a vyzval k tomu, aby lidé nebyli lhostejní a nebáli se na týrání upozorňovat. „Je to opravdu katastrofa a je hrozné, že se to vůbec může stát. Je to způsobeno i tím, že se lidé bojí. Setkáváme se s tím v Klokánku, že lidé mají strach týrání oznámit, aby někoho z něčeho nenařkli, aby je někdo pak nežaloval,“ vyjádřil se. Právě absence informací nepřivedla do rodiny policisty nebo pracovníky sociálky, kteří by smrti malého chlapce mohli zabránit.