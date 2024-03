Žena byla zadržena vloni na jaře. Nyní si vyslechla definitivní verdikt. Zákon je v těchto případech nekompromisní. V případě úmrtí je u drogového zločinu sazba jako u vraždy, tedy 10 až 18 let. Pokud ale obžalovaný prohlásí vinu, nebo se státním zástupcem uzavře dohodu o vině a trestu, může být rozsudek mírnější. A přesně tato situace nastala…

Kriminalisté prověřovali, s kým se stýkal, kde byl naposledy a podobně. Pátrání směřovalo i do komunity drogově závislých osob. Zde se ochránci zákona dostali až k sedmatřicetileté Renatě M. z Ostravy, jež se osudného dne s mužem sešla. A právě od ní smrtící dávku pervitinu převzal.

Drogu si na veřejné toaletě aplikoval nitrožilně, po chvíli upadl do bezvědomí. O něco později ho našel náhodný svědek. Následoval převoz do nemocnice, kde však i přes veškerou snahu lékařů zemřel.

K tragické události došlo na přelomu let 2022 a 2023, konkrétně 28. prosince 2022 ve večerních hodinách. Muž byl nejprve s Renatou M. v jejím bytě, kde si dal první dávku pervitinu formou šňupání. Tu druhou si později nitrožilně aplikoval na toaletě nákupního centra.

Žena se před soudem zodpovídala nejen ze smrti muže, ale také z několikaletého prodeje pervitinu. Ke všemu se přiznala a prohlásila vinu. Díky tomu i dalším okolnostem se k ní Krajský soud v Ostravě zachoval shovívavě a vyměřil jí trest výrazně pod spodní hranici trestní sazby, jež činí 10 až 18 let.

Šest let žaláře

Renata M. odešla se šesti roky ve věznici s ostrahou. To se však nelíbilo státnímu zástupci. Ten sice souhlasil s uložením trestu pod spodní hranici, k tak výraznému snížení ale neviděl důvod. Proto se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který nyní vynesl definitivní verdikt.

Senát dal za pravdu žalobci a trest Renatě M. zvýšil na osm let. „Trest uložený soudem prvního stupně byl nepřiměřené mírný. Na základě prohlášení viny jsou dány podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici základní trestní sazby, ale ne v tak výrazné výši, jak to učinil soud prvního stupně,“ vysvětlil mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že senát trest zvýšil o dva roky na osm let.

Rozhodování o věznici

Odsouzení na osm a více roků automaticky znamená zařazení do nejpřísnějšího typu věznice se zvýšenou ostrahou. V tomto případě ale odvolací soud dospěl k závěru, že je vhodné a dostačující Renatu M. umístit do mírnější věznice s ostrahou.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci je pravomocné a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek.