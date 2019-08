Koroner stanovil pravděpodobné datum úmrtí na 8. června 2019. Pitvou zemřelého nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl další osoba.

Šlo o muže ve věku 55 až 65 let, výšky 173 cm, střední postavy. Měl krátké hnědé prošedivělé vlasy a strniště. Na temeni hlavy a čele měl drobné jizvy. Už byl zcela bez chrupu, ale protéza nebyla nalezena. Nad pupkem měl pooperační jizvu staršího data délky 13 cm po částečné resekci žaludku. Podle pitvy zřejmě trpěl erosivním zánětem jícnu a arteriosklerózou.

Na sobě měl šedou mikinu s nápisem přes hrudník SOMETHING v zeleném poli s bílým pozadím. Dále černé triko značky CROPP DESIGN s krátkým rukávem, bílými reflexními prvky trojúhelníkového tvaru a nápisem vpředu VISIBLE IN THE DARK. Kraťasy po kolena zn. FISHBONE maskáčového vzhledu s kapsami na suchý zip. Poblíž těla policisté nalezli další mikinu khaki barvy s nápisem na štítku JP COLLECTION.

„Pátrání po totožnosti zemřelého policisté vyhlásili již dne 15. 6. 2019, ale do současné doby se i přes veškerá provedená šetření nepodařilo muže ztotožnit. Policisté spolupracovali v souvislosti se zjištěním totožnosti také s kolegy z Polska, ale bez kladných poznatků. V této souvislosti proto žádáme veřejnost, která by mohla mít ze sdělených informací či fotografií oblečení, poznatky ke zjištění totožnosti muže, aby kontaktovali přímo kriminalisty na tel. čísle 974 731 603, 777 044 983 nebo bezplatnou linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.