Liberecký kraj - Zranění utrpěly také malé děti. Policisté několik hodin odkláněli dopravu z hlaního tahu I/13 přes Hrádek n. Nisou a Dolní Chotyni.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ J. Sejkora

Ani na Boží hod se Libereckému kraji nevyhnuly tragické události. Po pondělním incidentu u Hamru na jezeře zemřel na následky dopravní nehody jeden člověk také v úterý. Neštěstí se stalo na silnici I/13 u Bílého Kostela nad Nisou. Spolucestující oběti utrpěli různě závažná zranění.

Na místě se tvořily kolony, policie úsek silnice uzavřela a dopravu odklání. Podle mluvčí policistů Vlasty Suchánkové bude provoz obnovený kolem 16. hodiny.

Nehoda se stala krátce před půl jednou po poledni na 1. svátek vánoční. Po silnici I/13 ve směru z Bílého Kostela na Rynoltice jel řidič v Jeepu s přívěsným vozíkem.

"Ten se mu zřejmě ze zatím nezjištěných důvodů rozhoupal. Řidič se asi snažil udržet vozidlo na silnici, dostal se ale do protisměru, kde v tu chvíli jel řidič v osobním voze VW. I přesto, že se mu snažil vyhnout, částečně zavadil o přívěsný vozík Jeepu," popsala krátký souběh událostí policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Vozidlo, ve kterém cestoval muž se ženou a třemi malými dětmi, pak směřovalo do stráně. "Zde se zastavilo o pařezy a následně se převrátilo a skončilo zpět na komunikaci, na střeše," podotkla dále mluvčí policistů.

Řidič na místě zemřel. "U muže lékař konstatoval již pouze smrt," sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michail Georgiev. Spolujezdkyni, která utrpěla lehké zranění, převezli zdravotníci do nemocnice.

Na zadních sedadlech seděly tři nezletilé děti ve věku do 5ti let. "Jedno z dětí jsme se středně těžkým poraněním transportovali vrtulníkem do nemocnice v Praze na traumacentrum, další bylo odvezeno s lehkým zraněním do nemocnice v Liberci a umístěno také na traumacentrum," doplnil Georgiev s tím, že do liberecké nemocnice převezli na pozorování i viditelně nezraněné třetí dítě.

"Policisté provoz odkláněli ve směru od Liberce od Bílého Kostela přes Hrádek nad Nisou, Chotyni, Dolní Suchou zpět na silnici I/13, a to i ve směru opačném, od Děčína," sdělila mluvčí policistů Suchánková s tím, že provoz by měl být znovu obnoven kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Kriminalisté budou i nadále detailně zkoumat okolnosti, které nehodu způsobily nebo na ní měly zásadní vliv.