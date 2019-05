Je postrachem, černou kronikou. Smrtící zkratka přes koleje ale bude děsit dál

/FOTOGALERIE/ Zkratka z centra Sokolova do místí části Šanvert je životu nebezpečná. Vyhasly zde životy několika lidí. Řada z nich byli ještě mladí studenti. Je zde možné vidět dokonce pomník jedné z obětí. Taky je zde možné spatřit několik varujících zákazů, které důrazně upozorňují na to, že vstup do kolejiště je zakázán. Přesto ho ignorují další a další lidé.

Řeč je o zkratce přes kolejiště směrem z centra do sokolovské čtvrti Šenvert, kterou se rozhodlo město spolu s železničáři zrušit. Plánují zde stavbu plotu, která se však stále protahuje. Vlakem do Chorvatska? Z Česka přímý spoj nevyjede, začal prodej z Budapešti Přečíst článek › „Město Sokolov zaplatilo projekt na stavbu oplocení. Vykoupilo také prázdný drážní domek za 380 tisíc korun, který stál v cestě plánovanému plotu. Poté jsme řešili způsob financování, na kterém se má město podílet se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC),“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. „Na stavbu jsme chtěli použít i některou z dotací. Vhodný dotační titul, který jsme vybrali, k našemu překvapení použít nelze. Je to pro nás nepochopitelné,“ konstatuje Picka. VIDEO: V Ostravě řádí lupič. Je ozbrojený a útočí na ženy. Poznáte ho? Přečíst článek › Vybrali dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, zaměřeného na bezpečnost. A zde narazili. Městu bylo řečeno, že by stavbou plotu ochránil majetek drah. U silnic prý takový problém s podobnými opatřeními neexistuje. Lidé riskují dál Nově má město odkoupit i pozemky, na kterých by plot stál. To zastupitelé odmítli. Smrtící zkratka tak bude strašit dál. Vyšlapaná cestička potvrzuje, že zde lidé chodí velmi často. Zatímco studenti nedaleké školy se naučili využívat podchod, v kolejích jsou podle místních vidět stále častěji dospělí. „Z dat je patrné, že od roku 2008 se zde téměř každým rokem stala minimálně jedna nehoda. V naprosté většině tyto střety s vlakem končí smrtí,“ potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Město bude i nadále se SŽDC jednat, což potvrdila i mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. „Správa železniční dopravní cesty má stejně jako město Sokolov zájem na vybudování plotu a bude s městem jednat,“ řekla mluvčí. Tragédie v Blansku: muž zemřel po pádu ze čtvrtého patra. Okolnosti řeší policie Přečíst článek ›

Autor: Roman Cichocki