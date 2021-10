„Soud její žádost na změnu ze zabezpečovací detence na ochranné léčení psychiatrické ve formě ústavní, zamítl. Soud konstatoval, že v jejím případě i nadále trvají důvody zabezpečovací detence,“ uvedla pro Deník mluvčí soudu Petra Hovorková.

Aktuální rozhodnutí soudu je pravomocné od 3. srpna. Orlová může o změnu žádat znovu za rok. Důvody rozhodnutí nejsou známy. Mluvčí nemůže aktuální lékařské zprávy komentovat. Podle těch dva roky starých, je i nadále nutná ochrana společnosti. Lékaři totiž stále nemohou zaručit, že se Orlová, která trpí těžkou formou schizofrenie, nebude chovat znovu agresivně.

„Vše, co jsem udělala bych chtěla odčinit. Dneska, kdy jsem prošla léčbou, už bych nebyla schopná nikomu ublížit. Pobyt v detenci mi v tom hodně pomohl, hlavně pokud jde o disciplínu. Jsem zaléčená a už tři a půl roku ve stabilním stavu. Stala jsem se vegetariánkou a přestala jsem kouřit,“ řekla Orlová u soudu před dvěma lety.

Letos 14. října uplynulo od tragédie na střední obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou sedm let. Orlová vtrhla do školy ozbrojená nožem a pepřovým sprejem. Činem údajně chtěla upozornit na své psychické problémy. Mimo jiné tvrdila, že ji ovládá vesmírný stroj a sleduje ji bývalý přítel. Také tvrdila, že počítala s tím, že ji policisté během zásahu zastřelí. Proto vzala jako rukojmí dívku, kterou bodla do břicha a vážně ji zranila. Zraněn byl i policejní vyjednavač. Šestnáctiletého Petra Vejvodu zranila smrtelně. Orlovou nakonec zneškodnili policisté pomocí elektrického paralyzéru. Soud ji uznal nepříčetnou a poslal do detenčního ústavu.

„Je dobře, že je izolovaná od společnosti, protože si nemyslím, že by za to mohla jen její nemoc. Pokud si pamatuji, tak vše dopředu plánovala,“ mínil kantor Stanislav Zedníček, který byl v době činu zástupce ředitele školy.

Tragédii si i letos připomněli položením květin a zapálením svíček u pietního místa, které smutnou událost na půdě školy připomíná.

„Čas plyne a na škole už nejsou děti, které to zažily. I učitelský sbor se z poloviny obměnil. Občas se někdo zeptá, co plastika na budově školy znamená. Na památku Petra jsme vždy na jeho narozeniny v květnu pořádali turnaj v malé kopané pojmenovaný Memoriál Petra Vejvody. Covid to ale přerušil,“ podotkl učitel Zedníček.

