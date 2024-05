Vymýšlel si různé legendy, na co peníze potřebuje. Ženy mu důvěřovaly natolik, že mu peníze v různé formě poskytly. Jan W. se zavázal, že jim peníze vrátí, ale kromě několika málo tisíc korun od něj už nikdy žádné peníze zpět nedostaly.

„Je mi to líto. Spadl jsem do spirály sportovních sázek a hazardu. Takto jsem se dostal až na dno, kde jsem teď. Peníze vrátím,“ sliboval u soudu muž obžalovaný ze zločinu podvodu, za což mu hrozil trest od dvou do osmi let.