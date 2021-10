Postava člověka se zbraní v ruce, kterému u nohy sedí věrný čtyřnohý psí přítel, je pro spolek bývalých pohraničníků symbolikou jejich dřívější práce při ochraně hranic. „Prostě platil v té době takový zákon. Kdo ho porušil, dopustil se trestné činnosti. Bylo jednoznačně stanoveno, co bude následovat. Ti, kteří nerespektovali československou zákonnost, přišli k újmě,“ zmínil při slavnostním odhalení sochy 1. místopředseda národní rady Klubu českého pohraničí Jaroslav Hudec. S cílem získat jeho reakci na poničení díla na Cínovci se ho redakci Deníku nepodařilo během pondělí kontaktovat.

Socha na Cínovci nestojí dlouho. Klub českého pohraničí ji odhalil 25. září u svého památníku na soukromé louce. Dílo příznivců komunistického režimu budí od samého začátku rozruch ve veřejném prostoru. Vystoupil proti němu například náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák. „Zabíjení vlastních občanů na československé hranici dává tenhle bizarní spolek (Klub českého pohraničí – pozn. red.) ke cti tehdejším pohraničníkům. Takový pokroucený výklad dějin do dnešní doby nepatří,“ řekl už pár dnů před odhalením.

Dokonalejší drony dneska už dokáží přenášet předměty. Podle Lukáše z Ústí nad Labem, který podobný stroj používá kvůli leteckému snímkování, takové průmyslovější typy ale nepatří k nejlevnějším. „Základ jsou vrtule s fotoaparátem, to má dnes kde kdo. Ale viděl jsem už takové, které přenášejí předměty, a nebo umí třeba rybařit přímo nad vodní plochou,“ uvedl amatérský pilot dronu. Poničení sochy dronem jako reálnou možnost potvrdil.

Zatím neznámý pachatel ušpinil sochu v neděli 3. října mezi šestou a sedmou hodinou ranní. V tu dobu ale na místě u pomníku nikdo nebyl. Dron mohl pachatel ovládat z dálky. Vyloučen zatím není ani útok prakem, ze kterého by někdo směrem na sochu vyslal kuličky s barvou. Pravděpodobnější podle způsobu znečištění je ale polití monumentu shora.

Sochu ozbrojeného pohraničníka v životní velikosti, kterou Klub českého pohraničí odhalil 25. září na Cínovci, někdo poničil červenou barvou. Dokázal přitom obelstít monitorovací systém městské policie, protože na záběrech z kamery sledující na Cínovci prostor památníku není v inkriminovanou dobu nikdo vidět. „Je možné, že na to dopadla barva z dronu,“ spekuluje velitel strážníků Tomáš Pykal. Na kameře podle něj nejprve se sochou nic není. „Lousknete ale prstem, a socha je poničená,“ dodává. Případ si převzala policie.

Na Cínovci někdo předvedl nový způsob vandalství. Kontroverzní sochu pohraničníka polil červenou barvou nejspíše dálkově ovládaným modelem. Barvu na dílo shodil shora. Kamery v okolí žádný podezřelý pohyb v imkriminovanou dobu nezachytily. Zda je to možné, na to jsme se zeptali člověka, který má s létáním s dronem zkušenosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.