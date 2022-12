Skoba pro ně znamená nový začátek. Nechtějí ale fungovat jako klasická chráněná dílna. Věří, že jejich výrobky jsou natolik dobré, že se dokážou prosadit i bez berliček jako je náhradní plnění – tedy že si od nich odkupují zboží firmy, které nezaměstnávají dostatečný počet zdravotně postižených. Dařilo se jim i na otevřeném trhu.

Prošli si peklem, nikdo je nezaměstná. Sociální handicap má uznat nový zákon

Podzim a advent totiž bývají jejich hlavní období, na něž směřují většinu výrobních a marketingových aktivit. Kdy také jindy koupit diář než před začátkem nového roku. Celý rok se připravovali na tuto sezonu a vyráběli stovky jedinečných diářů. Každý je totiž ručně zhotoven z nějakého jiného kusu zachráněné textilie či archivního tiskopisu. Jedná se o takzvanou „upcyklaci“, kdy se nepotřebný materiál přeměňuje v produkt lepší kvality.

Vše nafotili a natočili také několik propagačních videí, na kampaň si tento rok zjednali i specialistu. Jenže před dvěma měsíci se jim někdo naboural do účtu, který měli na stránkách Meta Business, ze kterých se spravuje marketing a reklama na facebookových a instagramových účtech. „Jednak nám pachatelé odsáli nějaké peníze. Nešlo ale o hlavní problém, na to je Facebook pojištěný a může ztrátu nahradit. Nemůžeme ale dělat žádnou propagaci na sociálních sítích a spouštět zde připravené kampaně, nedostaneme se ke správě účtu. Dodneška nám ho nezprovoznili, protože tam prý probíhá vyšetřování,“ vylíčil majitel dílny Václav Pišoft.

Netuší ani, zda byl pachatelem člověk, nebo nějaký robot, jenž si projíždí účty. „Každopádně vykopnul všechny naše administrátory, udělal správce účtu ze sebe a z platební karty se pokusil dostat všechny peníze, co šly. My můžeme občas pouze publikovat příspěvek na Instagramu, ale jsme odstřiženi od spouštění kampaní,“ řekl Pišoft.

Snažili se proto najít nějaké alternativní zdroje, jak dát o sobě vědět, včetně menších influencerů či spřátelených sociálních dílen a eshopů. Jedním z nich je platforma Breakfaststory, která podporuje sociální podnikání. „Daří se nám po trochách prodávat jejich diáře přes náš e-shop. Snažím se také nabízet jejich diáře ve firmách, s nimiž spolupracujeme, aby jim z těch stovek vyrobených kusů zmizelo co nejvíce. Zasloužili by si ale mnohem větší podporu, jejich kousky jsou opravdu profesionální a kreativní,“ uvedla zakladatelka platformy Lucie Hyblerová. Nyní se jí podařilo pro Skobu vyjednat zakázku na leden.

Restart Shop: Restartuje lidem život a připraví je na běžné zaměstnání

Výhodou jejich produktů totiž je, že diáře nekončí silvestrem, ale až posledním lednovým dnem. Jejich stálí zákazníci proto vědí, že nemusejí spěchat a mohou u nich v klidu nakoupit až po vánočním shonu. „Ale každým dnem a každou hodinou, kdy se blížíme ke konci roku, hodnota našich diářů padá,“ upozornil Pišoft.

Zdroj: DeníkKromě toho podnik vyrábí i zápisníky, fotoalba nebo skicáky, které nejsou vázány na přelom roku. „Jenže těch teď moc nemáme, protože jsme od podzimu jeli hlavně diáře, ale ty teď nemůžeme prodat, protože máme zablokovaný účet a dál už to znáte,“ hořce se usmál majitel Skoby.

Vsadili vše na jednu kartu, protože mají omezené výrobní kapacity. Tato karta jim však nyní nevyšla. „Jsem opravdu hodně naštvaný a cítím nespravedlnost. Že někdo tahle podrazí nohy sociálnímu podniku není fér, je to fotbalově řečeno jasný faul. Ale nechci plakat nad rozlitým mlíkem. Naučilo nás to zase hledat nové cesty, takže to bylo aspoň k něčemu dobré,“ shrnul smutnou zkušenost Pišoft.

Skoba



Sociální podnik Skoba se může pochlubit stylovými kapesními zápisníky pro Skautský institut, které vyrobili z papírových archů a z dobových časopisů, nalezených v pozůstalosti spisovatele Jaroslava Foglara, zakázkovými diáři pro Paměť národa či skicáky pro Národní galerii. Oblíbené jsou i jejich workshopy a knihařské kurzy Ahoj, já jsem kniha, můžeme si tykat.



Zdroj: https://www.iskoba.cz/