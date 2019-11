Narazil na dva násilníky, kteří ho vysvlékli a prošacovali jeho oblečení, ve kterém se mělo nacházet pět set korun. Nenašli ani korunu.

Zcela nahá oběť utekla na nedalekou benzinovou stanici, kam vzápětí dorazili přivolaní policisté. Muž jim vylíčil, jak ho dvojice surově napadla. Popsal, jak ho bili rukama a kopali do hlavy. S poraněním hlavy skončil v nemocnici a později v důsledku komplikací upadl do kómatu.

K události došlo letos v květnu v Ostravě-Porubě. Lupiči v pondělí stanuli před Krajským soudem v Ostravě. V případě uznání viny jim hrozí až dvanáct let vězení.

První z obžalovaných se přiznal, že muže, kterého viděli poprvé v životě, společně s kumpánem šacovali a vysvlékli donaha.

PĚTISTOVKA

„Neznal jsem ho. Potkal jsem ho na zastávce. Bavili jsme se, řekl mi, že nemá kde spát. Vypadal jako bezdomovec. Řekl jsem mu, že může jít se mnou ke kamarádovi, ale ten nám neotevřel, tak jsme šli k parovodu. Vím, že tam přespává více lidí. Cestou říkal, že má pětistovku. Tvrdil, že nás pozve. Chtěl jsem, aby mi ukázal tu pětistovku. Odpověděl, že ji nemá. Pak jsme všichni usnuli. Asi po dvaceti minutách jsem šel za ním," popsal obžalovaný.

„Sahal jsem mu do kapsy. Cítil to a říkal, abych toho nechal," přiznal dále a pokračoval: „Kamarád pak po něm skočil a přitlačil ho k potrubí. Já jsem řekl, že ho aspoň svlečeme. Svléknout ho donaha byla blbost, byl to můj nápad. Zničehonic se nám pak nahý zdejchnul. Nebylo na něm vidět žádné zranění. Měl jen monokl pod okem, ale to už muselo být z dřívějška. Žádné údery a kopy tam nebyly. Já bych takhle člověka nebil,“ prohlásil obžalovaný, který několik týdnů před činem přišel o práci a začal se pohyboval mezi lidmi bez střechy nad hlavou.

Podle jeho verze musel dotyčný zranění utrpět jinak. „Možná spadl,“ prohlásil.

DŮKAZY

Vyvrátit jeho verzi nebudu vůbec jednoduché. Napadený muž totiž o brutálním útoku hovořil pouze při takzvaném podání vysvětlení, které u soudu nelze brát jako důkaz, pokud se čtením nebudou souhlasit obžalovaní. A to se předpokládat nedá. A výslech zraněného muže není v současné době s ohledem na kóma možné.

Z jednání se omluvil znalec, některým svědkům se nepodařilo doručit předvolání. Hlavní líčení bylo proto odročeno.