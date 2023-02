"Ministerstvo spravedlnosti mi dalo přesně to, co si vzali právníci - takže nula," řekl v pátek 3. února Hudeček novinářům při příchodu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. "Víte, politika je boj o každý drobný souhlas, a když na vás padne tady toto, tak vám to politickou kariéru zničí a v politice skončíte, pokud nejste miliardář," odpověděl na dotaz, jak mu stíhání ovlivnilo život.